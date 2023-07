De Laurentiis a Castel di Sangro – “Questo è il più bel ritiro d’Europa”

Il Napoli è giunto ieri pomeriggio a Castel Di Sangro che per il quarto anno di fila ospita i partenopei per la seconda fase della preparazione precampionato. Già c’è stato il primo allenamento con porte aperte ai tifosi, ma stamane, prima dell’amichevole con i turchi dell‘Hatayspor, delle ore 18,30, i cui biglietti sono stati polverizzati, ci sarà una sgambatura a porte chiuse. Il patron Aurelio De Laurentiis, anche in Abruzzo è vicino alla squadra e ieri è rimasto a bordocampo per diverso tempo a dialogare con il sindaco della cittadina Angelo Caruso e i massimi esponenti delle istituzioni abruzzesi. Il presidente felice come una Pasqua ha dichiarato quanto segue:

“Questo è il più bel ritiro d’Europa. Castel Di Sangro sta crescendo in un modo straordinario, quindi per il Napoli, l’Abruzzo diventerà la sede definitiva della preparazione estiva del gruppo.”

Nel frattempo, in concerto con il suo staff dirigenziale capitanato dal neo Ds Meluso, l’imprenditore romano è intento a cercare i rinforzi che serviranno, primo tra tutti il sostituto del coreano Kim, accasatosi in Germania. Poi occorrerà pure rimpiazzare Ndombelè tornato al Totteham per fine prestito. Infine sta lavorando sulla faccenda più spinosa, ovvero quella del prolungamento di contratto di Victor Osimhen, la quale non si è ancora conclusa malgrado siano state riportate da molti giornali e da vari siti web notizie di un’avvenuta intesa. Cosa assolutamente non vera perchè non esiste al momento alcuna ufficialità. Tuttavia ci sono tutti i presupposti per un cauto ottimismo. Il nigeriano, molto probabilmente, continuerà la sua avventura in azzurro.