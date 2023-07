Alle 18,30 di oggi gli azzurri di Garcia tornano in campo per la terza amichevole precampionato

Nel tardo pomeriggio odierno, per la precisione alle ore 18, 30, gli azzurri di Rudi Garcia scenderanno sul terreno di gioco dello stadio Teofilo Patino di Castel di Sangro per disputare la terza amichevole estiva, contro i turchi dell’ Hataytayspor. Il nuovo allenatore ha preparato questa sfida per intravedere i miglioramenti della sua squadra che prossimamente dovrà difendere coi denti il titolo italiano e puntare di andare il più lontano possibile in Europa, da testa di serie, in Champions League. Il test di oggi rappresenta il più probante dopo i due precedenti, infatti, di fronte gli azzurri troveranno degli avversari in buona forma dopo il pari con l’Hull e la vittoria 2-1 con il ll’HKaragumruk, ex squadra di Andrea Pirlo, il quale, dopo aver abbandonato la Turchia è tornato in Italia per sedere sulla panchina della Sampdoria, in serie B. per quanto concerne la formazione, il tecnico transalpino schiererà l’undici migliore con Meret tra i pali, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Rrahmani e Juan Jesus centrali difensivi, Anguissa, Zielinsky e Demme a centrocampo ed infine Raspadori, Osimhen e Kvaratskhelia in attacco. La visione della partita sarà soltanto in pay per Wiew, su Sky al costo di 10 euro.