Nazionali – Conte ritrova i suoi giocatori, di ritorno dagli impegni con le rispettive selezioni, un pò stanchi ma completamente carichi

Strano ma vero, di solito, dagli impegni con le varie Nazionali, tornano calciatori infortunati o demoralizzati, viceversa questa volta, Conte ritrova i suoi, nettamente rivitalizzati, grazie alle ottime prestazioni fornite, durante la sosta del campionato. Raspadori e Politano, decisivi nella rimonta clamorosa dell’Italia, con la Germania. Lukaku, oltremodo scatenato, dopi i tre gol messi a segno in due partite, col Belgio, McTominay. in gol con la Scozia, rappresentano le note liete, per l’allenatore partenopeo che mai, come in questo momento, ha bisogno di giocatori carichi al massimo per battere il Milan. Se il morale è alle stelle, pure la condizione fisica dei nazionali è ottimale. Oltre ai due ex Sassuolo, sono sembrati in grande forma, anche Di Lorenzo e Buongiorno. In virtù del ritorno in campo di David Neres, insieme alla forma ritrovata di Okafor il coach, dall’istinto britannico, può avere a disposizione una rosa assai competitiva, in queste ultime nove partite che restano. Le prossime gare saranno molto importanti per combattere con la capolista Inter e magari tentare di farle uno sgambetto. Per continuare questo avvincente duello, però, è necessario che torni il Napoli dei primi tempi contro Fiorentina e Venezia ma con la sola decisiva differenza: il ritorno al gol. D’altronde, vincere aiuta a vincere e a restare lassù. Conte è un maestro per quanto riguarda il saper vincere. Non lo dicono le chiacchiere ma il suo curriculum.