CASTEL VOLTURNO – Stamane il Napoli si ritrova al Centro Sportivo per gli allenamenti in vista del match col Milan, Conte medita sul modulo

Gli azzurri, stamane, dopo due giorni di riposo si ritrovano, al Centro Sportivo di Castel Volturno, agli ordini di mister Conte, per riprendere la preparazione, in vista del posticipo di domenica sera, al Maradona contro il Milan. In campo anche i giocatori che hanno partecipato, con l’Italia, alle due gare contro la Germania. Quindi, Di Lorenzo, Buongiorno, Politano e Raspadori, che hanno ben figurato con Luciano Spalletti sono rientrati regolarmente per mettersi a disposizione del tecnico. Così, anche gli altri calciatori europei, mentre mancheranno all’appello, Anguissa e Olivera che torneranno tra domani e dopodomani. L’allenatore dei partenopei sta meditando sul modulo da adottare: confermare il 3/5/2 o ritornare all’antico con il 4/3/3, avendo disponibile David Neres. Questo il dilemma da sciogliere. Il brasiliano rappresenta il calciatore giusto per ripristinare il sistema che ha fruttato tanti ottimi risultati, qualora Conte scegliesse di invertire la tendenza obbligata, a causa, proprio dal suo infortunio. Tuttavia, rimandare in panchina Jeck Raspadori, in gra forma, sarebbe un’ingiustizia, per cui non è detto che l’ex tecnico di Inter e Juve non trovi una soluzione per non fare a meno dell’attaccante migliore di questo periodo. Del resto, il mnister salentino non può che essere contento di avere problemi di abbondanza. Contro il Diavolo rossonero serve assolutamente la vittoria, pertanto occorrono i gol e l’ex Sassuolo ha un ottimo rapporto con la porta avversaria, come si evince dalle tre reti segnate in cinque gare di campionato e dal gol su rigore, realizzato contro i tedeschi, domenica sera.