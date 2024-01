Osimhen: “Premier League? Ho già deciso cosa fare”

Victor Osimhen manda un messaggio al Napoli. Il nigeriano, impegnato in Coppa d’Africa con la sua nazionale, ha parlato ai microfoni della CBS e si è soffermato in particolar modo sul suo futuro: “Ho già preso la mia decisione in merito al prossimo passo da fare al termine di questa stagione – le parole del bomber dei partenopei -. Ho già chiare le cose, ho già il mio piano, so cosa voglio fare. Penso che il 60% delle persone parli di me accostandomi alla Premier League… Il campionato inglese è uno dei più grandi del mondo. Ora voglio finire la stagione con il Napoli, poi dare seguito alla decisione già presa”.