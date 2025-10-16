NEWS

Ancora: “Rrahmani è il più forte che abbia conosciuto. Conte un visionario, De Bruyne un esempio di dedizione”

Vincenzo Letizia 16 Ottobre 2025 0 2 min read

L’ex preparatore atletico del Napoli elogia il difensore kosovaro, difende il gruppo azzurro dalle critiche e racconta un curioso aneddoto su Kevin De Bruyne.

Nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, Tiberio Ancora — ex personal trainer del Napoli e uomo di fiducia di Antonio Conte — ha rilasciato parole di grande stima nei confronti di Amir Rrahmani, definendolo senza esitazioni “il più forte che abbia mai conosciuto”.

“Rrahmani è un fenomeno. Un ragazzo perbene, serio, disciplinato. Si allena con la testa e con il cuore, vive il calcio sette giorni su sette. Mi ricorda campioni come Chiellini o Buffon per la sua mentalità e la sua dedizione”, ha spiegato Ancora, lodando il difensore per il suo approccio sempre professionale e per la leadership silenziosa che esprime all’interno dello spogliatoio.

“Conte è un visionario, sa costruire e motivare”

L’ex preparatore ha poi speso parole di grande ammirazione per Antonio Conte, oggi alla guida del Napoli: “Conte è un visionario. Sa leggere le situazioni, costruire un gruppo e tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Cura i dettagli come pochi e riesce a creare armonia e consapevolezza nei suoi uomini. Questo Napoli ha basi solide, anche a livello umano.”

Ancora ha anche voluto rispondere a chi, sui social, tende a criticare l’ambiente partenopeo: “Ci sono professionisti seri che lavorano ogni giorno. È facile giudicare da fuori, ma dietro ogni risultato ci sono competenza, fatica e passione. Napoli è una piazza esigente, ma anche ricca di valori.”

L’aneddoto su De Bruyne: “All’inizio era indietro, ma ha lavorato da campione”

Nel corso dell’intervista, Ancora ha ricordato anche un episodio legato a Kevin De Bruyne, conosciuto durante un periodo di lavoro in Premier League: “Quando lo vidi la prima volta, le sue percentuali fisiche erano basse, era indietro di condizione. Ma si è messo sotto, ha lavorato, ha ascoltato. Lukaku gli faceva da traduttore, e insieme abbiamo impostato un percorso. In pochi mesi è diventato un esempio di professionalità e crescita.”

Dedizione, visione e rispetto: il manifesto di Ancora

Dalle parole di Ancora emerge una visione chiara del calcio e dei suoi protagonisti: dedizione, cultura del lavoro e rispetto per il gruppo. In Rrahmani vede l’esempio perfetto di questa filosofia; in Conte il leader capace di incarnarla; e in De Bruyne il campione che la porta all’eccellenza.

“Il talento non basta,” conclude, “serve disciplina, equilibrio e voglia di migliorarsi ogni giorno. È questo che fa la differenza tra un buon giocatore e un fuoriclasse.”

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Gli interventi di Marcin Dobosz, Stefano Sorrentino e Nicola Crisano a “1 Football Club”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marcin Dobosz, giornalista di Przeglad Sportowy. Di seguito, un […]

15 Ottobre 2021 0 4 min read

Gli interventi di Francesco De Luca, Massimo De Santis e Carlo Pallavicino a Radio Crc

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Francesco De Luca, responsabile dei servizi sportivi del Mattino “Si andrà […]

15 Marzo 2018 0 2 min read

Primavera, Napoli al Torneo di Viareggio: contro il Verona per ipotecare il passaggio del turno. Diretta su RaiSport 1

Il Napoli Primavera giocherà oggi con il Verona per la seconda giornata del Torneo di Viareggio. I ragazzi di Saurini al debutto hanno battuo il […]

4 Febbraio 2015 0 42 sec read

Agente Perisic: “Se i club trovano l’accordo, può vestire l’azzurro già a gennaio”

Il procuratore di Ivan Perisic, Tonci Martic, a Radio Kiss Kiss Napoli: “Sì, è vero, la scorsa estate si è parlato molto di un possibile […]

18 Novembre 2014 0 57 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui