Champions League: successi per Milan e Inter, nerazzurri promossi, rossoneri ancora in corsa

Due successi per le squadre italiane impegnate nel mercoledì di Champions League. L‘Inter ha, infatti, battuto per 2 a 0, davanti al pubblico amico lo Shackthar di De Zerbi, grazie ad una doppietta dell’ex romanista Dzeko. mentre il Milan è riuscito ad espugnare il terreno dell’Atletico Madrid, con una rete di Messias, sul tramonto della partita. In virtù di questi risultati i nerazzurri di Inzaghi guadagnano, con un turno di anticipo la qualificazione agli ottavi, invece gli uomini di Pioli tornano in corsa per il passaggio del turno. Quest’oggi toccherà alla Lazio e alla Roma scendere in campo, rispettivamente , in Europa League e in Conference League.. L’undici biancoazzurro sarà ospite del Lokomotiv Mosca, mentre i giallorossi giocheranno all’Olimpico contro lo Zorya.