Juventus sotto inchiesta UEFA per possibile violazione del Fair Play Finanziario

Vincenzo Letizia 16 Ottobre 2025 0 44 sec read

La Juventus ha comunicato ufficialmente che la UEFA ha avviato un procedimento per accertare un potenziale superamento dei parametri del Fair Play Finanziario (o Football Earning Rule) per il triennio 2022/2023-2024/2025.

Nel suo comunicato, il club spiega che la notifica è stata inviata il 18 settembre, “come d’uso in situazioni analoghe per le società partecipanti alle competizioni UEFA”.  L’esito dell’istruttoria è atteso per la primavera del 2026.

Le eventuali sanzioni potrebbero includere:

Una multa (presumibilmente “non rilevante”, secondo la società).

Restrizioni sportive: ad esempio limitazioni nella registrazione di nuovi giocatori nelle competizioni UEFA.

Al momento, la Juventus non prevede conseguenze particolarmente gravi, anche se ammette che l’istruttoria prenderà in considerazione non solo i dati passati ma anche le prospettive economico-finanziarie per gli anni futuri.

Intanto, nel corso della stessa giornata, il club ha annunciato che verrà nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione, con novità rilevanti nella governance societaria.

Vincenzo Letizia

