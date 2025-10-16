NEWS

Napoli, buone notizie da Castel Volturno: Politano torna in gruppo verso la sfida col Torino

Vincenzo Letizia 16 Ottobre 2025 0 39 sec read

Buone notizie per il Napoli in vista della sfida di sabato alle 18 contro il Torino di Baroni.
Nella seduta odierna a Castel Volturno, Matteo Politano è tornato ad allenarsi in gruppo, segnando un passo importante verso la piena disponibilità. L’esterno offensivo dovrebbe infatti essere regolarmente convocato per la gara contro i granata di Baroni.

Tra i protagonisti attesi ci sarà anche l’ex granata Alessandro Buongiorno, mentre restano fermi ai box Lobotka, Rrahmani, Lukaku e Contini, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici.

Intanto, il gruppo azzurro ha proseguito la preparazione con una seduta tecnico-tattica pomeridiana, mirata a perfezionare i meccanismi in vista del match contro i piemontesi.
Il clima a Castel Volturno è positivo: Conte può sorridere per i primi recuperi, in attesa di riavere presto anche gli altri indisponibili.

Vincenzo Letizia

