NEWS

Pierpaolo Marino, Fabbroni, Ghezzi, De Rienzo e Bonsignore a Radio Napoli Centrale

Vincenzo Letizia 17 Ottobre 2025 0 4 min read

Marino: “Questa volta la sosta è stata opportuna, soprattutto per il recupero degli infortunati“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il dirigente sportivo Pierpaolo Marino: “A Torino mi aspetto un Napoli che possa dare continuità a quello che ha fatto vedere fino ad ora. La sosta è arrivata in un momento in cui serviva un po’ di tempo per recuperare gli infortunati, e ai calciatori in attività ha dato la possibilità di corroborare il loro buon momento, andando a esaltarli con delle prove molte positive. È stata una sosta secondo me utile e produttiva. Lukaku? Ci andrei piano, perché ha avuto un infortunio molto serio. Bisogna avere i piedi di piombo e non sono così convinto che Lukaku possa diventare un competitor di Hojlund già a dicembre. Il danese avrà la possibilità di prendersi l’attacco del Napoli ancora per un po’ di tempo. Il belga sarà disponibile grado per grado, partendo dalla panchina e che dovrà pian piano reinserirsi. Lucca e Hojlund avranno ancora spazio, ma quando Conte recupera Lukaku sarà un’ottima notizia. Tornerà in tempo per la volata scudetto”. 

Bonsignore: “Il Torino sfiderà il Napoli con un 3-5-2. Simeone e Ngonge sono candidati a giocare titolari“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Toronews Davide Bonsignore: “Baroni dovrebbe scegliere la difesa a tre contro il Napoli, e lo farà dopo aver cambiato un po’ di moduli. Il 3-5-2 consentirà di schierare le due punte e di sfruttare meglio le caratteristiche di giocatori come Casadei e Asllani a centrocampo. Ngonge è un calciatore duttile, e ha le caratteristiche per fare la seconda punta. Forse Simeone è favorito su Adams in attacco, anche se lo scozzese ha fatto bene con la nazionale. Nelle ultime due partite il Torino ha fatto vedere un po’ di identità, dopo alcune gare in cui è sembrata una squadra senza anima. Con la Lazio la squadra ha giocato a viso aperto e si è vista la mano di Baroni. Per il futuro dell’allenatore dipenderà soprattutto dalla prestazione e da aspetti come la concentrazione e sicurezza mentale”. 

De Rienzo: “Ventura sarà ospite in studio nella prima puntata di Terzo Tempo. Il Napoli è in metamorfosi“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista e conduttrice Jolanda De Rienzo: “Con Terzo Tempo si parte con un’edizione rinnovata che da quest’anno andrà in onda di venerdì, sempre su Televomero. Gian Piero Ventura sarà ospite in studio, e per lui ci saranno tante curiosità: dall’esperienza nel primissimo Napoli di De Laurentiis, al Torino di Immobile e all’esperienza con la Nazionale. Gli azzurri a Torino? Non bisogna confondere il Napoli dello scorso anno con quello di adesso. Ora c’è una squadra che deve adattarsi a più competizioni, con Conte che sta inserendo i tanti giocatori nuovi. Mi aspetto un Napoli in evoluzione e in metamorfosi, e che deve per prima cosa ritrovare solidità in difesa”. 

Ghezzi: “Forse oggi la Champions è l’appuntamento più importante per il Napoli, ma bisogna pensare al Torino“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista calcionapoli1926.it Sara Ghezzi: “Conte comincerà a mettere mano al turnover, perché la prossima settimana arriverà l’Inter, e dopo il Torino ci sarà la Champions. Occhio a Marianucci che ha fatto molto bene con l’Under 21 e che può essere utile contro il Torino. La gara con l’Inter servirà a dimostrare che Conte riesce a gestire bene il doppio impegno, inoltre dopo la sconfitta col Milan il Napoli deve provare a vincere un big match. Però oggi la Champions League è molto importante, per gli azzurri è il momento giusto per fare punti in ottica qualificazione. Il girone è complicato e sarebbe fondamentale fare altri tre punti dopo la vittoria contro lo Sporting. Il Psv è una squadra alla portata degli azzurri. Buongiorno? È un difensore estremamente importante, che pecca un po’ a livello fisico. E per questo motivo va gestito con calma. Non penso che partirà titolare col Torino, ma sarà gestito con calma. Neres penso sia il favorito al posto di Politano”. 

Fabbroni: “Napoli-Inter è la madre di tutte le partite: Conte deve fare le scelte giuste per arrivarci al meglio“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Per una volta la sosta ha fatto bene al Napoli. I problemi fisici non derivano solo dalla sosta ma da contingenze varie, vedi Castellanos con la Lazio. Questa volta sono stati gli azzurri a togliere qualcosa alle nazionali e non viceversa. Chi è rimasto a Castel Volturno ha potuto recuperare. Largo Maradona? È ormai entrato nella cartolina di Napoli, ma serve una regolamentazione per un afflusso ordinato. E ovviamente serve legalità per le attività economiche. È un’attrazione di origine popolare, ed è stato bravo chi l’ha costruita, ma ora un po’ di regole non fanno male. Per me la partita che vale la stagione è Napoli-Inter. Quella nerazzurra è la squadra più forte del campionato e il Napoli ci deve arrivare bene. Conte deve fare delle scelte per queste prossime tre partite. E queste scelte potrebbero riguardare, ad esempio, anche De Bruyne”. 

 

RADIO NAPOLI CENTRALE

 

Commenti

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Introiti Europa League: Napoli secondo solo al Siviglia

Non saranno gli stessi ricavi derivanti dalla partecipazione alla Champions League, ma l’aver raggiunto le Semifinali nella scorsa edizione di Europa League ha assicurato al […]

18 Ottobre 2015 0 18 sec read

E Lavezzi chiama Napoli: «Che coppia con Higuain!»

PARIGI Poco brillante in campo, il guizzo più vivace Lavezzi lo mostra davanti alle telecamere, con un messaggio in direzione Napoli: «Se dovessi tornare in […]

18 Febbraio 2015 0 49 sec read

LE INTERVISTE – Spalletti: “Battere l’Inter rafforza quanto fatto. Mio futuro già definito, va’ solo detto”

Osimhen una volta può anche uscire.

21 Maggio 2023 0 2 min read

Trentalange, presidente dell’Aia: “Giusto non convalidare il gol di Kessie”

Il Presidente dell’Aia, l’ex arbitro Alfredo Trentalange, dopo le numerosissime polemiche scaturite in virtù dell’annullamento della rete di Kessie in Milan – Napoli di domenica […]

21 Dicembre 2021 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui