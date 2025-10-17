Pierpaolo Marino, Fabbroni, Ghezzi, De Rienzo e Bonsignore a Radio Napoli Centrale

Marino: “Questa volta la sosta è stata opportuna, soprattutto per il recupero degli infortunati“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il dirigente sportivo Pierpaolo Marino: “A Torino mi aspetto un Napoli che possa dare continuità a quello che ha fatto vedere fino ad ora. La sosta è arrivata in un momento in cui serviva un po’ di tempo per recuperare gli infortunati, e ai calciatori in attività ha dato la possibilità di corroborare il loro buon momento, andando a esaltarli con delle prove molte positive. È stata una sosta secondo me utile e produttiva. Lukaku? Ci andrei piano, perché ha avuto un infortunio molto serio. Bisogna avere i piedi di piombo e non sono così convinto che Lukaku possa diventare un competitor di Hojlund già a dicembre. Il danese avrà la possibilità di prendersi l’attacco del Napoli ancora per un po’ di tempo. Il belga sarà disponibile grado per grado, partendo dalla panchina e che dovrà pian piano reinserirsi. Lucca e Hojlund avranno ancora spazio, ma quando Conte recupera Lukaku sarà un’ottima notizia. Tornerà in tempo per la volata scudetto”.

Bonsignore: “Il Torino sfiderà il Napoli con un 3-5-2. Simeone e Ngonge sono candidati a giocare titolari“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Toronews Davide Bonsignore: “Baroni dovrebbe scegliere la difesa a tre contro il Napoli, e lo farà dopo aver cambiato un po’ di moduli. Il 3-5-2 consentirà di schierare le due punte e di sfruttare meglio le caratteristiche di giocatori come Casadei e Asllani a centrocampo. Ngonge è un calciatore duttile, e ha le caratteristiche per fare la seconda punta. Forse Simeone è favorito su Adams in attacco, anche se lo scozzese ha fatto bene con la nazionale. Nelle ultime due partite il Torino ha fatto vedere un po’ di identità, dopo alcune gare in cui è sembrata una squadra senza anima. Con la Lazio la squadra ha giocato a viso aperto e si è vista la mano di Baroni. Per il futuro dell’allenatore dipenderà soprattutto dalla prestazione e da aspetti come la concentrazione e sicurezza mentale”.

De Rienzo: “Ventura sarà ospite in studio nella prima puntata di Terzo Tempo. Il Napoli è in metamorfosi“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista e conduttrice Jolanda De Rienzo: “Con Terzo Tempo si parte con un’edizione rinnovata che da quest’anno andrà in onda di venerdì, sempre su Televomero. Gian Piero Ventura sarà ospite in studio, e per lui ci saranno tante curiosità: dall’esperienza nel primissimo Napoli di De Laurentiis, al Torino di Immobile e all’esperienza con la Nazionale. Gli azzurri a Torino? Non bisogna confondere il Napoli dello scorso anno con quello di adesso. Ora c’è una squadra che deve adattarsi a più competizioni, con Conte che sta inserendo i tanti giocatori nuovi. Mi aspetto un Napoli in evoluzione e in metamorfosi, e che deve per prima cosa ritrovare solidità in difesa”.

Ghezzi: “Forse oggi la Champions è l’appuntamento più importante per il Napoli, ma bisogna pensare al Torino“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista calcionapoli1926.it Sara Ghezzi: “Conte comincerà a mettere mano al turnover, perché la prossima settimana arriverà l’Inter, e dopo il Torino ci sarà la Champions. Occhio a Marianucci che ha fatto molto bene con l’Under 21 e che può essere utile contro il Torino. La gara con l’Inter servirà a dimostrare che Conte riesce a gestire bene il doppio impegno, inoltre dopo la sconfitta col Milan il Napoli deve provare a vincere un big match. Però oggi la Champions League è molto importante, per gli azzurri è il momento giusto per fare punti in ottica qualificazione. Il girone è complicato e sarebbe fondamentale fare altri tre punti dopo la vittoria contro lo Sporting. Il Psv è una squadra alla portata degli azzurri. Buongiorno? È un difensore estremamente importante, che pecca un po’ a livello fisico. E per questo motivo va gestito con calma. Non penso che partirà titolare col Torino, ma sarà gestito con calma. Neres penso sia il favorito al posto di Politano”.

Fabbroni: “Napoli-Inter è la madre di tutte le partite: Conte deve fare le scelte giuste per arrivarci al meglio“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Per una volta la sosta ha fatto bene al Napoli. I problemi fisici non derivano solo dalla sosta ma da contingenze varie, vedi Castellanos con la Lazio. Questa volta sono stati gli azzurri a togliere qualcosa alle nazionali e non viceversa. Chi è rimasto a Castel Volturno ha potuto recuperare. Largo Maradona? È ormai entrato nella cartolina di Napoli, ma serve una regolamentazione per un afflusso ordinato. E ovviamente serve legalità per le attività economiche. È un’attrazione di origine popolare, ed è stato bravo chi l’ha costruita, ma ora un po’ di regole non fanno male. Per me la partita che vale la stagione è Napoli-Inter. Quella nerazzurra è la squadra più forte del campionato e il Napoli ci deve arrivare bene. Conte deve fare delle scelte per queste prossime tre partite. E queste scelte potrebbero riguardare, ad esempio, anche De Bruyne”.

