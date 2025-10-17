ANTEPRIMA PARTITA

ANTEPRIMA PARTITA – Torino vs Napoli. la sfida dei tanti ex azzurri e granata, Conte ha in serbo delle novità

Armando Fico 17 Ottobre 2025

Vigilia di campionato per il Napoli, che, domani, sarà di scena allo Stadio Olimpico Grande Torino, contro i granata di Baroni, per l’anticipo delle ore 18,  della settima giornata di serie A. Sono tornati, intanto, in gruppo Politano e Buogiorno, che saranno convocati per la sfida dei tanti ex ,da una parte e dall’altra., pero sarà molto improbabile un loro impiego dal primo minuto.  Dopo il ripescaggio del 4/3/3, adottato controil Genoa, nell’ultima partita al Maradona, l’allenatore partenopeo tornerà al modulo 4/1/4/1. In porta crediamo che sia la volta di Alex Meret, mentre i due centali dovrebbero essere Beukema e l’intramontabile Juan Jesus. Sulle corsie basse Di Lorenzo a destra, e Spinazzoa a sinistra, In mezzo al campo, spazio ai quattro centrocampisti con lo scozzese Gilmour in sostituzione dell’infortunato Lobotka, unico calciatore, al momento, fuori dai giochi. Dunque, rispetto al match coi rossoblù, registriamo dei cambiamenti. In avanti, intoccabile Hojlund, potrebbe esserci spazio, sulla fascia destra, per David Neres, con Mc Tominay dall’altro lato. In casa Toro, la squadra non vive un grande periodo, vista  la sola vittoria a Roma, nella prima giornata. Preoccupa non poco l’assetto difensivo della retroguardia granata,  che ha incassato, in sei partite, ben 13 reti. Il Torino è reduce dal pari per 3 a 3 con la Lazio, invece i campioni d’Italia stanno viaggiano forte con cinque successi e una sconfitta, La compagine di Antonio Conte ha mostrato solidità e continuità, reagendo, alla grande,  al ko  non meritato con il Milan, al Meazza. Ma vediamo i due possibili schieramenti di domani:

Torino (3-5-2) – Allenatore: Baroni

IsraelTamezeMaripanCocoPedersenCasadeiAsllaniAkinsanmiroNkounkouNgongeSimeone.

Napoli (4-1-4-1) – Allenatore: Conte

MeretDi LorenzoBeukemaJuan JesusSpinazzolaGilmourNeresDe BruyneAnguissaMcTominayHojlund.

Veniamo ai numeri della partita: i partenopei hanno disputato contro i piemontesi  complessivamente, fra A,B, Coppa Italia e Disione Nazionale 162 inconti: Il bilancio è a favore del Napoli, avendo vinto in 56 occasioni, contro 45 degli avversari. Infine, i risultati nulli sono 61. Le due sfidanti si sono scontrate, recentemente, al Maradona, nel mese di aprile scorso, quando gli azzurri si imposero per 2 a 0., mentre i granata non vincono dal 3 a 0, maturato nella stagione  2023/24. Quel giorno segnò anche Alessandro Buongiorno. Direttore di gara sarà il signor Marcenaro di Genova. 

Armando Fico

