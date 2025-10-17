NAPOLI vs INTER – Parte, alle 12 di oggi, la vendita libera dei tagliandi del big match di sabato 25, a Fuorigrotta

Oggi venerdì 17 ottobre, alle ore 12, comincerà la vendita libera dei biglietti rimanenti, fino ad esaurimento scorte,del big match di sabato 25, alle 18, fra il Napoli e l’Inter. Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 tagliandi, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Qui, di seguito i prezzi praticati dalla società di De Laurentiis:
Curve Inferiori € 45
Curve Superiori € 60
Distinti Inferiori € 90
Distinti Supeiori € 120
Distinti Premium € 135
Tribuna Nisida € 140
Tribuna Posillipo € 185
Tribuna Posillipo Premium € 215