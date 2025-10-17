NEWS

NAPOLI vs INTER – Parte, alle 12 di oggi, la vendita libera dei tagliandi del big match di sabato 25, a Fuorigrotta

Oggi venerdì 17 ottobre, alle ore 12, comincerà la vendita libera dei biglietti rimanenti, fino ad esaurimento scorte,del big match di sabato 25, alle 18,  fra il Napoli e l’Inter. Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 tagliandi, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone.  Qui, di seguito i prezzi praticati dalla società di De Laurentiis: 

Curve Inferiori  € 45

Curve Superiori € 60

Distinti Inferiori € 90

Distinti Supeiori € 120

Distinti Premium € 135

Tribuna Nisida € 140

Tribuna Posillipo € 185

Tribuna Posillipo Premium €  215

