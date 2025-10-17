Terzo Tempo Calcio Napoli ritorna su Televomero il venerdì alle 21:00 con un parterre super speciale: si parte con Gian Piero Ventura

È tempo di calcio Napoli. O per meglio dire, è Terzo Tempo Calcio Napoli, la trasmissione ideata e prodotta da Raffaele Carrella che torna in onda su Televomero, canale 11 del digitale terrestre, ogni venerdì alle 21:00 e in replica all’1:30. Un parterre super speciale, guidato da Jolanda De Rienzo che condurrà e gestirà le opinioni, i pensieri e le notizie di numerosi ospiti. Ci sarà in studio Gian Piero Ventura, ex allenatore del Napoli e ct della Nazionale italiana. Sarà ospite fisso Raffaele Di Fusco, con un grande passato come portiere del Napoli di Maradona, vincitore di due scudetti, già diverse volte ospite la scorsa stagione. Sarà presente Carlo Alvino, una colonna portante della trasmissione. Insieme a lui Ciro Troise, con le ultime news di campo per il Napoli e il resto della Serie A. E ancora, un’altra colonna della trasmissione come Giovanni Scotto per le notizie da analizzare nello studio rinnovato, insieme all’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. E infine l’immancabile Ilaria Salazaro che in studio darà voce ai messaggi dei telespettatori.