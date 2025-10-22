INTERVISTE

LE INTERVISTE – McTominay: “Non possiamo impazzire, la stagione è lunga”

Scott McTominay, autore di una doppietta nella disfatta per 6-2 del Napoli contro il PSV Eindhoven, ha rilasciato dichiarazioni all’UEFA dopo la partita. Il centrocampista scozzese ha sottolineato la necessità di mantenere la calma e di concentrarsi sul prosieguo della stagione: “Stavamo giocando abbastanza bene. Ma questo è il calcio. Succede. È una stagione lunga. Dobbiamo cercare di restare calmi. Non possiamo impazzire e pensare a troppe cose diverse. Dobbiamo pensare partita dopo partita” .

McTominay ha anche evidenziato l’importanza di difendere meglio, soprattutto quando la squadra è in inferiorità numerica, per evitare di subire ulteriori gol nei minuti finali della partita.

Nonostante la pesante sconfitta, il centrocampista ha invitato i compagni di squadra a non lasciarsi sopraffare dall’emozione e a concentrarsi sul prossimo impegno, sottolineando che ogni partita è un’opportunità per migliorare.

Il Napoli, dopo questa battuta d’arresto, dovrà reagire prontamente per non compromettere ulteriormente il cammino in Champions League.

