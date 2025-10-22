LA SCOMMESSA – La Champions ci regala gol e una bella vincita

Ve l’avevamo anticipato che sarebbe stata una serata di Champions pirotecnica. Una serata da sogno per gli amanti del calcio e, soprattutto, per chi ama il brivido del pronostico. Il “sistemino” piazzato oggi pomeriggio ha regalato un sorriso largo così: tutti e quattro gli Over centrati e una bella quota 7 che ci porta alla cassa.

Si parte da Copenaghen, dove il Borussia Dortmund ha rispettato i pronostici di chi aveva creduto nei gol: il match si è acceso con continui capovolgimenti di fronte e alla fine il risultato di 2-4 ha sortito il segno Over 2,5 con quota 1,70. Poi è stata la volta di Bayer Leverkusen e PSG (2-7): la sfida non ha deluso, gol e spettacolo fino al fischio finale, premiando l’Over 2,5 a quota 1,52.

Il vero brivido, però, è arrivato con Arsenal-Atletico Madrid 4-0) e Union Saint-Gilloise-Inter (0-4). Entrambi i match hanno superato abbondantemente la soglia dei gol prevista (Over 3,5), facendo schizzare le quote rispettivamente a 3,10 e 3,05. Un mix di adrenalina, tattica e qualche rischio calcolato che ha trasformato il “sistemino” in un piccolo capolavoro.

di Vincenzo Letizia