LA SCOMMESSA

LA SCOMMESSA – La Champions ci regala gol e una bella vincita

Vincenzo Letizia 22 Ottobre 2025 0 52 sec read

Ve l’avevamo anticipato che sarebbe stata una serata di Champions pirotecnica. Una serata da sogno per gli amanti del calcio e, soprattutto, per chi ama il brivido del pronostico. Il “sistemino” piazzato oggi pomeriggio ha regalato un sorriso largo così: tutti e quattro gli Over centrati e una bella quota 7 che ci porta alla cassa.

Si parte da Copenaghen, dove il Borussia Dortmund ha rispettato i pronostici di chi aveva creduto nei gol: il match si è acceso con continui capovolgimenti di fronte e alla fine il risultato di 2-4 ha sortito il segno Over 2,5 con quota 1,70. Poi è stata la volta di Bayer Leverkusen e PSG (2-7): la sfida non ha deluso, gol e spettacolo fino al fischio finale, premiando l’Over 2,5 a quota 1,52.

Il vero brivido, però, è arrivato con Arsenal-Atletico Madrid 4-0) e Union Saint-Gilloise-Inter (0-4). Entrambi i match hanno superato abbondantemente la soglia dei gol prevista (Over 3,5), facendo schizzare le quote rispettivamente a 3,10 e 3,05. Un mix di adrenalina, tattica e qualche rischio calcolato che ha trasformato il “sistemino” in un piccolo capolavoro.

di Vincenzo Letizia

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

MONDIALE PER CLUB, Bayern Monaco-Boca Juniors 2-1: primo ko per una sudamericana

La prima squadra sudamericana a cadere al Mondiale per Club è il Boca Juniors. Nella notte la squadra di Miguel Angel Russo ha perso 1-2 contro […]

21 Giugno 2025 0 1 min read

Platini: “Il calcio di oggi è in mano a chi ha deciso il VAR e c…ate del genere. Allenatori e giocatori non contano più nulla”

Michel Platini compie 70 anni. L’ex stella del calcio francese ha rilasciato una intervista dove parla del calcio moderno: “Il Paris St. Germain gioca un football […]

21 Giugno 2025 0 44 sec read

CALCIOMERCATO – Udinese, ceduto Bijol al Leeds. Piaceva al Napoli

L’Udinese è pronta a registrare la prima cessione di questa finestra di mercato estiva. Jaka Bijol è a un passo dal trasferimento al Leeds United per una […]

17 Giugno 2025 0 34 sec read

LA SCOMMESSA – Fiducia in Barcellona, Manchester Utd e…Juventus

Programma così e così quello di oggi, che sembra però suggerire tre basi. E noi, ricordando sempre che il tempo reale lo troverete o sulla […]

30 Giugno 2020 0 28 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui