LA SCOMMESSA

IL SISTEMA – Notte di fuoco in Champions: Over e gol a valanga nel martedì europeo

21 Ottobre 2025

La notte di Champions League del 21 ottobre 2025 promette gol e spettacolo. Quattro partite accendono la serata europea, con quote e pronostici che puntano decisamente sull’“Over”, segnale chiaro di partite aperte e offensive.

Copenaghen – Borussia Dortmund (ore 21:00)
I gialloneri arrivano in Danimarca con l’obiettivo di confermare il loro potenziale offensivo. La squadra tedesca segna con regolarità e concede spesso qualcosa dietro: per questo l’“Over 2.5” a quota 1.70 appare la scelta più logica. Il Copenaghen, davanti al proprio pubblico, può rendere la gara più vivace di quanto si pensi.

Bayer Leverkusen – PSG (ore 21:00)
Sfida di altissimo livello tra due formazioni che amano il gioco offensivo. Il Leverkusen di Xabi Alonso è una macchina da gol, mentre il PSG, anche senza Neymar e Mbappé, continua a proporre calcio d’attacco. L’“Over 2.5” a quota 1.52 sembra quasi inevitabile in un match dal potenziale esplosivo.

Arsenal – Atletico Madrid (ore 21:00)
Scontro tattico ma tutt’altro che noioso. L’Arsenal di Arteta gioca un calcio brillante, mentre l’Atletico di Simeone ha imparato a colpire con efficacia. L’“Over 3.5” a 3.10 è una scommessa audace, ma il “Multigol 2–3” a 1.97 garantisce maggiore equilibrio e realismo.

Union Saint-Gilloise – Inter (ore 21:00)
Gli uomini di Inzaghi affrontano una trasferta insidiosa in Belgio. L’Inter ha il dovere di vincere, ma la Union è squadra viva e offensiva. L’“Over 3.5” a 3.05 può regalare emozioni, mentre il “Multigol 2–3” a 1.97 resta l’opzione più prudente.

Il sistemino prevede 2 fisse e 2 doppie per un totale di quattro combinazioni.

Multipla consigliata (4x): un mix di “Over” e “Multigol” per chi crede in una serata di reti e spettacolo in Champions.

Ricordati sempre che il gioco è vietato ai minori e può creare dipendenza patologica.





