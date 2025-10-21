Cristiano Ronaldo Jr convocato in Under 16 portoghese: il sogno del padre più vicino

A soli 15 anni, Cristiano Ronaldo Jr è entrato ufficialmente nel radar della nazionale portoghese giovanile: l’Under 16 ha infatti convocato il figlio del campione per un torneo amichevole in Turchia. Una scelta che sembra avviare la costruzione di un’eredità calcistica, e che avvicina il ragazzo al grande desiderio del padre: giocare insieme in nazionale.

Scelte e identità: un cammino già tracciato

Nonostante la possibilità di rappresentare fino a sei differenti nazionalità — grazie alle sue molteplici cittadinanze — il giovane Ronaldo ha scelto di seguire la stessa strada del padre. La sua avventura con le selezioni portoghesi era già iniziata con la Under 15, dove collezionò una doppietta durante un torneo vinto. Ora, la chiamata nell’Under 16 evidenzia la volontà del Portogallo di testare il ragazzo anche contro coetanei più grandi, verificandone la crescita e il potenziale.

Il torneo in Turchia: primo banco di prova

Tra il 27 ottobre e il 5 novembre, il Portogallo Under 16 affronterà Turchia, Galles e Inghilterra in un torneo amichevole. È in questo contesto che Ronaldo Jr potrà mettersi in mostra, provando a dimostrare che il suo talento non è solo un’eredità, ma un percorso da costruire.

Il sogno condiviso: giocare accanto a CR7

Per il padre, uno dei desideri rimasti da esaudire è proprio quello di condividere il campo in nazionale con il figlio. La convocazione rappresenta dunque un passo verso quel traguardo: un momento simbolico e oggi concretamente più vicino. Per Ronaldo Jr, il peso delle aspettative è enorme, ma la strada intrapresa è già ricca di significato — non solo per lui, ma per l’intera dinastia calcistica.