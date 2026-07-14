Mondiali, ultimo ballo per Messi? I bookie vedono l’Inghilterra in pole sull’Argentina, per la finale Tuchel punta sulla coppia gol Kane-Bellingham

ROMA – Alla sua quarta semifinale in un grande torneo dal 2018, l’Inghilterra sogna di conquistare la seconda finale di un Mondiale della sua storia, dopo quella vinta in casa nel 1966. Per farlo deve battere i campioni in carica dell’Argentina, guidati dal solito Leo Messi e dalla sapiente mano di Scaloni in panchina. Entrambe le nazionali hanno avuto bisogno dei supplementari per superare i rispettivi impegni nei quarti e ad Atlanta i bookie vedono i Tre Leoni in pole: la qualificazione alla finale – come riporta Agipronews – si gioca 1,77 su Better contro il 2,05 dell’Albiceleste. Nei 90 minuti invece, avanti la squadra di Tuchel a 2,63 su 888sport contro il 3,15 dei sudamericani. Nel mezzo, a 2,85, un altro match ai supplementari. Tre delle ultime cinque sfide giocate dall’Inghilterra sono terminate con meno di tre reti complessive, trend opposto per sei delle ultime sette con in campo l’Argentina: nella seconda semifinale gli esperti considerano favorito l’Under, visto a 1,60, mentre l’Over è fissato addirittura a 2,25. Due degli ultimi sette head-to-head tra le due squadre sono terminati 2-0 per i sudamericani: questo esito vale 7,50, mentre il 2-1 come nella vittoria dell’Azteca nel segno di Maradona di 40 anni fa sale a 11. L’1-1 è il risultato esatto più plausibile per i bookie ed è in lavagna a 5,50 davanti allo 0-0 (6,75). L’1-0 a favore dell’Inghilterra, risultato dell’ultima sfida mondiale del 2002 paga invece 7,50 volte la posta.

MARCATORI Messi è in testa alla classifica dei cannonieri (insieme a Mbappé) con otto reti realizzate, mentre Kane – all’asciutto contro la Norvegia – è a quota 6. Gli esperti vedono più avanti un gol del fuoriclasse argentino, in lavagna a 2,10, mentre quello del capitano dei Leoni e bomber del Bayern Monaco è proposto a 2,30. Nell’Inghilterra a livello realizzativo è on fire Jude Bellingham, anche lui 6 reti e autore di due doppiette consecutive, negli ottavi contro il Messico e nei quarti contro la Norvegia: un gol del centrocampista del Real Madrid vale 3,60 volte la posta puntata. Nell’Albiceleste, oltre a Messi, c’è on fire Julian Alvarez, in rete contro la Svizzera: il gioiello dell’Atletico Madrid a segno si gioca a 3,20, stessa quota del bis di Lautaro Martinez, anche lui a segno nei quarti.

RED/Agipro