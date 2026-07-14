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Allenatore Italia, altro ribaltone in quota: Mancini (2,00) torna favorito tallonato da Pirlo

Vincenzo Letizia 14 Luglio 2026 0 50 sec read

ROMA – Ogni giorno una nuova storia, un nuovo (o vecchio) favorito per la panchina azzurra. Il nuovo presidente federale Malagò ha affermato che il nuovo ct arriverà entro una settimana e che da oggi si parte alla carica con le ultime fasi del casting. Per i betting analyst di Snai e Sisal, si legge su Agipronews, torna primo in lavagna, in solitaria, Roberto Mancini, passato dal 3,25 di ieri al 2,00 di oggi. Un altro ribaltone per il tecnico di Euro 2020, ma il grande cambiamento in quota riguarda la nuova seconda scelta dei bookmaker: Andrea Pirlo. L’ex campione azzurro, offerto a 2,25, è il nome su cui sta lavorando il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini, suo compagno per tanti anni al Milan, che lo avrebbe voluto come tecnico rossonero anche nei suoi anni da dirigente. Salgono invece, da 3,25 a 7,50 Stefano Pioli e Antonio Conte, sempre più lontani dalla panchina azzurra, stessa quota di Pep Guardiola, una suggestione di mezz’estate che sembra però non trovare riscontri concreti.

 

EMT/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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