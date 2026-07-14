MONDIALE – Stasera prima semifinale tra Spagna e Francia che si giocherà all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas alle 21 italiane

Stasera, alle ore 21 italiane, in Texas, andrà in scena la prima semifinale dei Mondiali americani 2026, fra la Francia e la Spagna. La gara si giocherà all’AT&T Stadium della città di Arlington. Nei quarti di finale i transalpini hanno battuto il Marocco per 2-0, grazie alle reti di Kylian Mbappé e Ousmane Dembele, mentre gli iberici hanno sconfitto il Belgio per 2-1 con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino, che si è confermato l’uomo degli ultimi minuti, subentrando dalla panchina. Qui di seguito i due possibili schieramenti di Francia e Spagna:

Francia (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe. Ct: Deschamps.

Spagna (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal, Ct: De La Fuente.

Domani invece, per l’altra semifinale, scenderanno in campo, per un posto nella finale , i campioni uscenti dell’Argentina e l’Inghilterra che non vince una Coppa del mondo dal lontano 1966.

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