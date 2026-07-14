Mondiali, Messi e Mbappé senza limiti: nella sfida dei gol, per i bookie è ancora nel mirino il record di Fontaine (a 7,50)

ROMA – Kylian Mbappé e Lionel Messi, una sfida nella sfida che ha reso ancora più entusiasmanti i Mondiali, arrivati alle partite decisive. I due fenomeni, che sperano di sfidarsi sul campo, perché vorrebbe dire aver vinto le rispettive semifinali di oggi e domani contro Spagna e Inghilterra, proseguono nel duello a distanza a forza di gol, puntando a vette considerate fino a oggi inarrivabili. Come riporta Agipronews, infatti, secondo i betting analyst di Betflag i due hanno ancora nel mirino il record di tredici gol in una singola edizione detenuto da Fontaine: il nuovo primato si gioca a 7,50 volte la posta.

Un traguardo ambizioso, una montagna da provare a scalare a forza di reti: otto, quelle segnate finora dai due capitani di Francia e Argentina, che come prima “tappa” puntano sulla doppia cifra. Un traguardo, questo, che gli esperti delle quote di Snai fissano a 2,25 per Mbappé e a 3,25 per Messi. D’altronde, non solo i due sono i capocannonieri di questi Mondiali, ma sono anche i giocatori con più gol in assoluto nella storia della competizione, con Lionel a 21 reti e Kylian a 20. Un’altra sfida nella sfida tra due campioni assoluti che nelle prossime ore proveranno a superarsi ancora una volta.