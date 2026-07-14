BOLLETTANDO

Mondiali, Messi e Mbappé senza limiti: nella sfida dei gol, per i bookie è ancora nel mirino il record di Fontaine (a 7,50)

Vincenzo Letizia 14 Luglio 2026 0 1 min read

ROMA – Kylian Mbappé e Lionel Messi, una sfida nella sfida che ha reso ancora più entusiasmanti i Mondiali, arrivati alle partite decisive. I due fenomeni, che sperano di sfidarsi sul campo, perché vorrebbe dire aver vinto le rispettive semifinali di oggi e domani contro Spagna e Inghilterra, proseguono nel duello a distanza a forza di gol, puntando a vette considerate fino a oggi inarrivabili. Come riporta Agipronews, infatti, secondo i betting analyst di Betflag i due hanno ancora nel mirino il record di tredici gol in una singola edizione detenuto da Fontaine: il nuovo primato si gioca a 7,50 volte la posta.

Un traguardo ambizioso, una montagna da provare a scalare a forza di reti: otto, quelle segnate finora dai due capitani di Francia e Argentina, che come prima “tappa” puntano sulla doppia cifra. Un traguardo, questo, che gli esperti delle quote di Snai fissano a 2,25 per Mbappé e a 3,25 per Messi. D’altronde, non solo i due sono i capocannonieri di questi Mondiali, ma sono anche i giocatori con più gol in assoluto nella storia della competizione, con Lionel a 21 reti e Kylian a 20. Un’altra sfida nella sfida tra due campioni assoluti che nelle prossime ore proveranno a superarsi ancora una volta.

 

author avatar
Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
See Full Bio
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

KEVIN DE BRUYNE – Il belga è rientrato a Napoli ed è subito andato a Castel Volturno, dove mancava da quattro mesi

Il fuoriclasse azzurro, ex City, dopo ben quattro mesi di assenza, ieri, è tornato nel capoluogo campano, per recarsi, poi al Centro sportivo di Castel […]

24 Febbraio 2026 0 1 min read

BOLOGNA vs NAPOLI – Elmas e Gutierrez, probabilmente dal primo miunuto, domani pomeriggio, al Dall’Ara

Nel pomeriggio di domani si affronteranno al Dall’Ara, per l’undicesimo turno di campionato, il Bologna ed Il Napoli. Entrambe le squadre sono reduci da un […]

8 Novembre 2025 0 1 min read

IL PUNTO SULLA A, 24esimo turno – Inter a valanga sul Sassuolo, Juve pari in extremis con la Lazio, a Torino, successi per Lecce e Parma

La domenica calcistica di serie A, valida per il 24esimo turno di campionato, ha visto la capolista Inter travolgere, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, […]

9 Febbraio 2026 0 40 sec read

SERIE A, Anticipi ultima giornata- Pari a suon di reti fra Bologna e Inter, successo della Lazio sul Pisa

Negli anticipi del sabato di serie a, che fanno seguito a Fiorentina – Atalanta, 1-1, disputata venerdì,  validi per la 38esima e ultima tornata di […]

24 Maggio 2026 0 54 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui