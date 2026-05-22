IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA

Mc Tominay – Il Napoli, tra mille incertezze, si aggrappa all’unica sicurezza, ovvero il forte centrocampista scozzese, vicino al rinnovo

Armando Fico 22 Maggio 2026 0 1 min read

Il Napoli si avvia a chiudere questa stagione tra mille incertezze, prima fra tutte la sostituzione di Antonio Conte , il suo sostituto sta diventando un vero rebus. Ad ora, solo una sfilza di nomi, tra Sarri che sembra preferire l’Atalanta, Allegri che, però il Milan si tiene stretto, Italiano, ormai alla fine dell’avventura bolognese e Palladino, giovane tecnico di Mugnano di Napoli, che lascerà l’Atalanta. Un’altra incertezza è quella relativa a quali giocatori resteranno e quali andranno via ,con uno spogliatoio che, attualmente, sembra diviso. L’unica sicurezza viene rappresentato da Scott Mc Tominay, centrocampista scozzese, ex United punto di forza della compagine azzurra, dal quale ripartirà il nuovo allenatore del Napoli. D’altronde, quando di certezze ve ne sono poche, affidarsi a quelle più solide è l’unica cosa da fare. Quindi, la società partenopea non può che sottoporre al giocatore un prolungamento del contratto che scadrà tra due anni. Un futuro dalle tinte azzurre che darà forza alla squadra per continuare  ad essere tra le protagoniste del calcio italiano ed europeo. Mc Tominay e il  ds Manna si sono incontrati, mer­co­ledì sera, ed hanno già intavolato una discussione per il prossimo futuro. I  segnali sono ine­qui­vo­ca­bili, infatti vi è  la reci­proca intenzione di andare avanti insieme, di ren­dere il rap­porto più forte e di tentare di vin­cere ancora. In questa annata, il biondo scozzese si è riconfermato uomo squadra e dopo i 12 gol della passata stagione che hanno contribuito al quarto scudetto e alla vincita del premio di MVP del campionato 2024/25. l’’asticella, oggi, si è alzata con i  10 gol in campionato e 4 in Champions, per complessive 14 reti e chissà che domenica questa cifra non possa aumentare.  Due stagioni di fila molto esaltanti per  il numero 8 azzurro, il quale  sta seguendo le orme di Hamsik che, non a caso è tra i migliori realizzatori  di tutti i tempi, nella classifica dei marcatori storici del Napoli.

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