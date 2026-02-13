I SIGNORI DEL CALCIO

I SIGNORI DEL CALCIO – Toninho Cerezo, l’eleganza brasiliana nel cuore della Roma

Vincenzo Letizia 13 Febbraio 2026 0 1 min read

In vista del derby del Sole che si giocherà domenica allo Stadio Diego Armando Maradona, il ricordo corre a uno dei centrocampisti più raffinati mai transitati nel nostro campionato. Un ex giallorosso che ha trasformato il centrocampo in una sala da ballo, dove ogni pallone toccato diventava ritmo, pensiero, visione. Un vero Signore del Calcio: Toninho Cerezo.
Quando arrivò alla AS Roma nell’estate del 1983, non era semplicemente un acquisto straniero di prestigio. Era un leader tecnico, un uomo abituato a governare il gioco con naturalezza. In una squadra che parlava la lingua dell’equilibrio e dell’intelligenza tattica, Cerezo portò il tocco sudamericano senza mai tradire la disciplina europea.

Non era un interditore puro, né un fantasista classico. Era entrambe le cose, fuse in una sintesi rarissima. Recuperava palloni con eleganza, li proteggeva con il corpo come un veterano di strada e poi alzava la testa, sempre. Quel gesto – lo sguardo che cerca la soluzione – era il suo marchio di fabbrica.
Con la maglia giallorossa disputò tre stagioni di altissimo livello, contribuendo in modo decisivo alla conquista della Coppa Italia 1983-84 e alla storica cavalcata europea culminata nella finale di Coppa dei Campioni del 1984. In quel percorso, la sua personalità emerse come bussola tecnica nei momenti più delicati.
Cerezo era un centrocampista che non aveva bisogno di urlare. Parlava attraverso i tempi di gioco. Rallentava quando serviva respirare, accelerava quando intuiva la ferita. Era il metronomo silenzioso, il centro gravitazionale di una Roma ambiziosa, capace di competere ai massimi livelli.

Nel derby del Sole, sfida che incrocia storie e identità, ricordarlo significa evocare un calcio fatto di classe e signorilità. Perché prima ancora dei trofei, Toninho Cerezo ha lasciato un’impronta culturale: quella del centrocampista totale, capace di unire sostanza e poesia.
E in fondo, i veri Signori del Calcio sono proprio così: non fanno rumore, ma restano nella memoria.

di Vincenzo Letizia

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Cdm – Castelvolturno, quello che Rafa snobbava, Sarri ha apprezzato

Il Corriere del Mezzogiorno racconta la visita di Sarri a Castel Volturno: “C’è chi arriva a Castel Volturno in elicottero e chi invece si accontenta di […]

14 Giugno 2015 0 1 min read

[VIDEO] Chiusura col botto per la 1^ edizione del ‘Benevento Sport Village’: un trascinante Clementino e la potenza vocale di Greg mandano in visibilio i presenti

Clementino chiude la prima edizione del  “Benevento Sport Village – Exclusive Caruso 1969”. Supportato dalla potente voce di Greg, il rapper partenopeo trascina una piazza […]

16 Luglio 2023 0 1 min read

Le formazioni ufficiali di Manchester City-Napoli

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri; Bernardo, Reijnders, Foden, Doku; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, […]

18 Settembre 2025 0 25 sec read

Napoli, Alisson si presenta: “Essere qui è un sogno, che impatto con Conte”

Dopo un debutto non esaltante, si presenta ai tifosi Alisson Santos che si è posto come obiettivo quello di sfondare in maglia azzurra e guadagnarsi […]

12 Febbraio 2026 0 3 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui