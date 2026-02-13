I SIGNORI DEL CALCIO – Toninho Cerezo, l’eleganza brasiliana nel cuore della Roma

In vista del derby del Sole che si giocherà domenica allo Stadio Diego Armando Maradona, il ricordo corre a uno dei centrocampisti più raffinati mai transitati nel nostro campionato. Un ex giallorosso che ha trasformato il centrocampo in una sala da ballo, dove ogni pallone toccato diventava ritmo, pensiero, visione. Un vero Signore del Calcio: Toninho Cerezo.

Quando arrivò alla AS Roma nell’estate del 1983, non era semplicemente un acquisto straniero di prestigio. Era un leader tecnico, un uomo abituato a governare il gioco con naturalezza. In una squadra che parlava la lingua dell’equilibrio e dell’intelligenza tattica, Cerezo portò il tocco sudamericano senza mai tradire la disciplina europea.

Non era un interditore puro, né un fantasista classico. Era entrambe le cose, fuse in una sintesi rarissima. Recuperava palloni con eleganza, li proteggeva con il corpo come un veterano di strada e poi alzava la testa, sempre. Quel gesto – lo sguardo che cerca la soluzione – era il suo marchio di fabbrica.

Con la maglia giallorossa disputò tre stagioni di altissimo livello, contribuendo in modo decisivo alla conquista della Coppa Italia 1983-84 e alla storica cavalcata europea culminata nella finale di Coppa dei Campioni del 1984. In quel percorso, la sua personalità emerse come bussola tecnica nei momenti più delicati.

Cerezo era un centrocampista che non aveva bisogno di urlare. Parlava attraverso i tempi di gioco. Rallentava quando serviva respirare, accelerava quando intuiva la ferita. Era il metronomo silenzioso, il centro gravitazionale di una Roma ambiziosa, capace di competere ai massimi livelli.

Nel derby del Sole, sfida che incrocia storie e identità, ricordarlo significa evocare un calcio fatto di classe e signorilità. Perché prima ancora dei trofei, Toninho Cerezo ha lasciato un’impronta culturale: quella del centrocampista totale, capace di unire sostanza e poesia.

E in fondo, i veri Signori del Calcio sono proprio così: non fanno rumore, ma restano nella memoria.

di Vincenzo Letizia