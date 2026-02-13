Roma è MalenMania: a 1,85 la doppia cifra in Serie A e la sfida con Hojlund è a quota rovente

ROMA – La rivoluzione dell’attacco romanista ha la bandiera olandese e il volto di Donyell Malen. Con tre reti in quattro partite, al nazionale “orange” sono bastate poche settimane per conquistare i tifosi giallorossi e diventare il centravanti che Gian Piero Gasperini non ha trovato in Artem Dovbyk ed Evan Ferguson. Con questa media-gol la doppia cifra in campionato è una missione possibile: ne sono convinti i bookmaker che, riporta Agipronews, la offrono a 1,85 su Snai. Ora l’olandese ha messo nel mirino anche il Napoli, prossimo avversario domenica sera al “Maradona”: la quarta perla di Malen in Serie A vale 3,75 volte la posta su Sisal. In lavagna è duello fra bomber con Rasmus Hojlund, offerto a 3,25 dopo la doppietta di Genova, che ha interrotto un digiuno di sei giornate. Una nuova doppietta per entrambi paga 18,00 mentre una serata indimenticabile da tripletta è proposta a 90,00.

Marcature che potrebbero essere decisive nel testa a testa con la Juventus per il quarto posto. Il sogno di tornare in Champions League passa per l’attacco, dove i bianconeri non sono riusciti a rinforzarsi nel calciomercato invernale e, con Dusan Vlahovic infortunato, pagano le difficoltà di Jonathan David e Lois Openda. Proprio la doppietta di Malen contro il Cagliari ha permesso ai giallorossi di agganciare la squadra di Spalletti in classifica e di avvicinarsi in quota: la top-4 romanista si gioca infatti a 1,72, in scia all’1,57 della Juventus, fermata sul 2-2 a Torino dalla Lazio.

DVA/Agipro