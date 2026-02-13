NEWS

Napoli – Manna sotto accusa per aver portato a Napoli due calciatori doppioni di Vergara, peraltro pagati anche a caro prezzo

Armando Fico 13 Febbraio 2026

Il Ds del Napoli Giovanni Manna è nell’occhio del ciclone, al punto che la società azzurra sta valutando l’ipotesi di una separazione, a fine stagionne. Se l’estate scorsa  gli acquisti sono stati, quasi tutti, voluti da Conte, in questo mercato invernale, gli arrivi di Giovane ed Allison Santos sono opera esclusiva dell’ex direttore della Juventus. Che scopo ha ingaggiare il giocatore del Verona, quando già il Napoli aveva scoperto Vergara. Inoltre, l’altro brasiliano dello Sporting  non avvezzo al gol, è pur sempre un‘incognita. Tra investimenti recenti e rendimento dei nuovi acquisti, la Società di De Laurentiis sta valutando l’operato di Manna, in vista della prossima stagione. La sua posizione è in bilico, perché alcuni acquisti onerosi, non hanno ancora inciso come previsto. Le recenti operazioni, come quelle dei due calciatori citati in precedenza, rappresentano investimenti pesanti, che se non dovessero portare i frutti sperati,  potrebbero influenzare, non poco, sulle valutazioni finali del presidente . Sul fronte  economico, il Napoli resta, però,  solido, difatti tra cessioni e introiti Champions, il bilancio è stato compensato. Un eventuale problema potrebbe esserci a luglio, quando il club partenopeo dovrà scegliere se cambiare direttore sportivo oppure continuare con Manna.

Armando Fico

