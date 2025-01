VERSO LA MADRE DI TUTTE LE PARTITE – Napoli vs Juve, Buongiorno accelera per esserci, a tutti i costi, sabato, al Maradona

Il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno, fuori per infortunio da cinque gare, sta accelerando il suo recupero per esserci, a tutti i costi, sabato, al Maradona. Il big match contro la Juventus è, a prescindere, da sempre, una partita speciale, non solo per la tifoseria napoletana ma anche per lui, granata doc che sente, in modo particolare, l’incontro con i bianconeri . Per il centrale azzurro resta un derby, a cui non può assolutamente sottrarsi. La frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari pare essere, definitivamente, guarita, per cui il rientro, adesso, è molto probabile.