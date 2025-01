Champions League – Stasera scendono in campo la Juventus, l’Atalanta e il Bologna, ormai già fuori

Torna la Champions League; questa sera, per l’Italia, scendono in campo la Juventus, ospite, in Belgio del Club Brugge , l’Atalanta che riceve, a Bergamo, gli austriaci dello Sturm Graz ed infine il Bologna a cui farà visita il Borussia Dortmund. Se i bianconeri e i nerazzurri sono ancora in corsa, per accedere ai play off, gli uomini di Vincenzo Italiano sono già fuori dalla competizione ma aspirano a vincere, almeno una gara di Champions, per salvare la faccia.