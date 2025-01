Sperti, Pazienza, Calemme, Santi, Ghezzi e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Sperti: “Corvino vuole vendere Dorgu, ma lasciandolo in prestito al Lecce. C’è anche il Napoli”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo è intervenuto il professor Andrea Sperti, giornalista di Pianeta Lecce: “Dorgu? Corvino incontrerà il Manchester United, ma non vuole cedere il giocatore adesso. L’intenzione del Lecce è di tenere il calciatore, rimandando l’addio a giugno. Possibile una cessione oggi con un prestito in Puglia fino al termine del campionato. Corvino ascolterà tutte le proposte, e la sensazione è che c’è la volontà di accettare un’offerta valida. Si parte da una valutazione di 40 milioni di euro, non penso ai 35 di cui si parla. Da quello che mi risulta Dorgu sogna la Premier, e sarebbe questa la sua preferenza. Oggi prenderlo significa guardare al futuro, acquistando un giocatore duttile e che può soltanto migliorare”.

Pazienza: “Anguissa libero di muoversi, McTominay occupa la linea difensiva degli avversari. Questa la svolta del Napoli”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo è intervenuto l’allenatore Michele Pazienza: “I centrocampisti stanno dando meno punti di riferimento agli avversari, il Napoli ha trovato equilibri nuovi mantenendo ampiezza. Penso che Anguissa abbia la libertà di muoversi come vuole, con Lobotka che resta un uomo d’ordine. McTominay è un centrocampista che con energia va a occupare la linea difensiva degli avversari. Con Neres la catena di sinistra lavora bene, è un giocatore capace di creare superiorità numerica saltando l’uomo. Neres mi sta sorprendendo molto con la qualità delle sue giocate e la capacità di corsa, anche nella lunga durata. Sta dando qualcosa di più alla squadra. Lukaku sta crescendo, è diventato sempre più un riferimento. Ma lui è sempre stato fondamentale per il gioco di Conte, anche quando era meno appariscente. Spesso si sottovaluta di questo lavoro di boa, quando si porta via anche due o tre avversari.

Calemme: “Lo United vuole cedere Garnacho: la richiesta è alta ma si può trovare una soluzione”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo è intervenuto il giornalista di Diario AS Mirko Calemme: “Il Manchester United vuole cedere Garnacho, ma la valutazione di 70 milioni è eccessiva. Tuttavia rimane una buona base di partenza per una trattativa che si potrebbe chiudere in maniera positiva. Se il Napoli è partito da 40 milioni c’è la possibilità di arrivare a un equilibrio, un’offerta che possa soddisfare lo United. Sono sicuro che c’è la volontà di cederlo, altrimenti Garnacho sarebbe stato tolto dal mercato. Lui vive una situazione particolare e accetterebbe volentieri il Napoli. Rafa Marin? Non mi risulta che la sua sia una bocciatura definitiva. Il club azzurro vuole valutarlo nella prossima stagione, sperando che in una squadra di livello più alto dell’Alaves possa dimostrare qualcosa. Lui ha avuto un impatto difficile, ha trovato poco spazio e quando si è visto chiuso ha chiesto la cessione. Sicuramente ha inciso l’assenza delle coppe e le poche possibilità non lo hanno aiutato. Man mano il ragazzo si è tirato fuori e Conte ha tirato le sue conclusioni. Se si è arrivati alla cessione dopo zero minuti giocati le cause sono più di una”.

Santi: “La Fiorentina ora non cede Comuzzo. Al Napoli piace ma la valutazione salirà ancora in estate”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo è intervenuto il giornalista di Lady Radio Niccolò Santi, da Firenze: “Comuzzo sta crescendo molto. Aveva già dato segnali nella passata stagione, ma in questa si è preso la titolarità con paragoni importanti. Almeno per questa stagione la Fiorentina lo ha blindato, anche perché ci sono altri problemi adesso. Il club viola dovrebbe aver rifiutato i 20 milioni offerti adesso. Il suo valore potrebbe essere più alto già dalla prossima estate. Crisi Fiorentina? Si sono rotti gli equilibri negli spogliatoi. Dopo il problema di Bove l’allenatore non è riuscito a trovare una soluzione. La sensazione è che non tutto lo spogliatoio remi nella direzione di Palladino. Per ora il tecnico ha la fiducia del club, anche se con la Lazio sarà una partita difficile. Anche per questo cedere titolari in questo momento sarebbe controproducente”.

Ghezzi: “Garnacho non verrebbe a fare panchina, ma il posto da titolare resterebbe a Neres: ha cambiato il Napoli”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo è intervenuto ila giornalista di calcionapoli1926.it, Sara Ghezzi: “Napoli e Juventus arrivano a questa gara con entusiasmo. Gli azzurri hanno sorpreso l’Atalanta e si sono dimostrati davvero forti e in grado di vincere il campionato. I bianconeri hanno battuto il Milan e ritrovato energie e fiducia. Non sarà una partita semplice per entrambe, anche se tutte e due queste squadre sono in crescita, col Napoli favorito. Se la Juve ritroverà il gioco può tornare seriamente in corsa per i primi quattro posti. Kolo Muani? Può avere più ruoli e tra Motta e Vlahovic forse non è scattato il feeling. Il nuovo acquisto può ambire al posto da titolare, ma viene da un’avventura non positiva al Psg. Garnacho? Non verrebbe al Napoli a fare la panchina, ma così come quando c’era Kvara è difficile vederlo fuori dai titolari. L’argentino avrebbe bisogno di ambientarsi, e penso che Neres resti un punto di riferimento. Abbiamo visto la sua prestazione di Bergamo e di come con lui Lukaku riesce a rendere meglio. Il rendimento offensivo della squadra e del belga è migliorato da quando Neres è diventato titolare”.

Fabbroni: “Il Manchester United ha provato a inserire Osimhen nell’affare Garnacho”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “La trattativa per Neres si può chiudere e questa è una giornata importante. Ci sono tentativi da parte dello United di coinvolgere Osimhen per l’estate, ma non so quanto convenga al Napoli. Credo che Osimhen resti slegato da questo affare. Occhio a Dorgu che può essere utilizzato per fare pressioni. Si sta creando un incastro che può favorire il Napoli, considerando che il Napoli deve fare attenzione al bilancio. Anche per questo non vuole farsi prendere per il collo dagli inglesi”