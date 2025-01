CALCIOMERCATO – Il Ds Manna continua a trattare Garnacho ma, in caso di fallimento dell’affare, quale sarà l’alternativa?

Come sappiamo tutti, in questo mercato invernale, Garnacho dello United, talento di soli 20 anni, argentino, è il primo nome sulla lista di Giovanni Manna, il quale sta tentando in tutti i modi di accontentare il mister, tuttavia, in caso di fallimento dell’affare, vista l’esosa richiesta del club britannico, il direttore sportivo dovrebbe passare a un Piano B. Quest’ultimo, sempre in contatto con il presidente De Laurentiis, peraltro rientrato, domenica sera, da Los Angeles, potrebbe decidere di rinviare l’investimento alla prossima sessione estiva del calciomercato e magari cercare un prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione 25/26”. L’alternativa potrebbe essere Federico Chiesa che piace a Conte, però l’ex Juve pare non voler lasciare il Liverpool, a metà campionato. Un’altra opzione sarebbe Zaccagni della Lazio, il nome più caldo di questi giorni. Senza dubbio, l’ex Verona sarebbe utilissimo al Napoli ma anche questa pista appare difficilmente percorribile. Insomma, tanti nomi in pentola ma ancora nulla di concreto.