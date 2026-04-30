ANTEPRIMA PARTITA

ANTEPRIMA PARTITA COMO vs NAPOLI – Partenopei pronti ad affrontare l’ultimo big match stagionale

Armando Fico 30 Aprile 2026 0 1 min read

Il Napoli sta preparando la prossima gara di sabato contro il Como, ultimo big match stagionale. Conte appare orientato a mandare in campo la stessa formazione che ha travolto la Cremonese a Fuorigrotta. Fuori ancora Anguissa  e dentro solo tre centrocampisti, con Lobotha e Mc Tominay nella mediana e DE Bruyne più avanzato alle spalle dell’attaccante danese. Chance dall’inizio per lo spagnolo Gutierrez nel suo ruolo naturale.  Del resto, squadra che vince non si tocca. Gòi azzurri intendono conquistare la piazza d’onore e blindare la zona Champions, finora ipotecata con otto punti di vantaggio sulla quinta, che è proprio la squadra lariana di Fabregas. Forse, sembra possibile una convocazione per Giovanni Di Lorenzo che, nel caso, rientrerebbe in gruppo, dopo undici partite saltate per infortunio e intervento chirurgico subito al piede. Per fortuna, l’emergenza infortuni, nell’ambiente azzurro,  sta terminando, con il ritorno, poco a poco  di elementi chiave. Per adesso, sono ancora out VergaraDavid Neres e Lukaku, ma probabilmente solo il ragazzo napoletano  riuscirà a disputare qualche gara, prima che finisca il campionato. Difficilissimo invece rivedere il brasiliano Neres, infine l’attaccante belga sta per dire addio al Napoli. In casa comasca filtra ottimismo per questo big match, i lariani sono reduci dalla vittoria Marassi sul Genoa,e si sono  risollevati dai tre ko di fila, tra campionato e Coppa Italia. Azzardiamo le possibili formazioni del Sinigallia:

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All.: Fabregas

Napoli (3-5-2): Milinkovic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Santos A.; Hojlund. All.: Conte

Veniamo alle statistiche della sfida: il Napoli ha giocato contro il Como in A, B e Coppa Italia, per complessive 36 partite, conseguendo 22 vittorie, 7 pareggi e subito altrettante sconfitte. In totale sono 66 i gol degli  azzurri e 27 quelli   subiti. Nel girone di andata, al Maradona, ci fu un pareggio a reti bianche, mentre nella manifestazione tricolore, i lariani, a Fuorigrotta, ebbero la meglio ai calci di rigore, per 8 a 7. Infine, nella passata stagione, la squadra di Nico Paz, in casa,  conquistò i tre punti in palio, vincendo per 2 a 1. Arbitrerà Fabbri di Ravenna

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Caso Napoli: si va verso il rinvio del big match con la la Juve

A sentire il consigliere della Figc Lo Monaco ci sono tutti i presupposti affinché la partita Juventus – Napoli,in programma stasera a Torino,  venga rinviata […]

4 Ottobre 2020 0 29 sec read

ANTEPRIMA PARTITA Udinese vs Napoli

Il Napoli, reduce dalla inopinata battuta d’arresto casalinga ad opera della matricola Spezia, domani pomeriggio, va a far visita all’Udinese, alla Dacia Arena, per la […]

9 Gennaio 2021 0 2 min read

Sportitalia – Gattuso pronto per il Napoli: subentrerà ad Ancelotti dopo il Genk

Rino Gattuso aspetta il Napoli, con possibilità concrete (molto concrete) di arrivare a un accordo. Quando? Dopo la gara contro il Genk di domani, non […]

9 Dicembre 2019 0 1 min read

Mercato azzurro – Il Napoli pareggia l’offerta del Rennes per Kim, il coreano resta un obiettivo

Il calciomercato del Napoli sta entrando nella fase cruciale, occorre sostituire il gigante senegalese accasatosi al Chelsea e Giuntoli sembra intenzionato a percorrere ancora la […]

16 Luglio 2022 0 42 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui