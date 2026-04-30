ANTEPRIMA PARTITA COMO vs NAPOLI – Partenopei pronti ad affrontare l’ultimo big match stagionale

Il Napoli sta preparando la prossima gara di sabato contro il Como, ultimo big match stagionale. Conte appare orientato a mandare in campo la stessa formazione che ha travolto la Cremonese a Fuorigrotta. Fuori ancora Anguissa e dentro solo tre centrocampisti, con Lobotha e Mc Tominay nella mediana e DE Bruyne più avanzato alle spalle dell’attaccante danese. Chance dall’inizio per lo spagnolo Gutierrez nel suo ruolo naturale. Del resto, squadra che vince non si tocca. Gòi azzurri intendono conquistare la piazza d’onore e blindare la zona Champions, finora ipotecata con otto punti di vantaggio sulla quinta, che è proprio la squadra lariana di Fabregas. Forse, sembra possibile una convocazione per Giovanni Di Lorenzo che, nel caso, rientrerebbe in gruppo, dopo undici partite saltate per infortunio e intervento chirurgico subito al piede. Per fortuna, l’emergenza infortuni, nell’ambiente azzurro, sta terminando, con il ritorno, poco a poco di elementi chiave. Per adesso, sono ancora out Vergara, David Neres e Lukaku, ma probabilmente solo il ragazzo napoletano riuscirà a disputare qualche gara, prima che finisca il campionato. Difficilissimo invece rivedere il brasiliano Neres, infine l’attaccante belga sta per dire addio al Napoli. In casa comasca filtra ottimismo per questo big match, i lariani sono reduci dalla vittoria Marassi sul Genoa,e si sono risollevati dai tre ko di fila, tra campionato e Coppa Italia. Azzardiamo le possibili formazioni del Sinigallia:

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All.: Fabregas

Napoli (3-5-2): Milinkovic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Santos A.; Hojlund. All.: Conte

Veniamo alle statistiche della sfida: il Napoli ha giocato contro il Como in A, B e Coppa Italia, per complessive 36 partite, conseguendo 22 vittorie, 7 pareggi e subito altrettante sconfitte. In totale sono 66 i gol degli azzurri e 27 quelli subiti. Nel girone di andata, al Maradona, ci fu un pareggio a reti bianche, mentre nella manifestazione tricolore, i lariani, a Fuorigrotta, ebbero la meglio ai calci di rigore, per 8 a 7. Infine, nella passata stagione, la squadra di Nico Paz, in casa, conquistò i tre punti in palio, vincendo per 2 a 1. Arbitrerà Fabbri di Ravenna