Mondiale 2026: Tunisia seconda nazionale africana qualificata

Vincenzo Letizia 8 Settembre 2025 0 22 sec read

La Tunisia si è qualificata per il Mondiale di calcio 2026 – negli Stati Uniti, Canada e Messico – battendo la Guinea Equatoriale (1-0) a Malabo. Le Aquile, ormai irraggiungibili in testa al Gruppo H, hanno vinto grazie a un gol nei minuti di recupero di Mohamed Ali ben Romdhane (94′). La Tunisia è la 18esima nazione a qualificarsi, la seconda africana dopo il Marocco, che venerdì si è assicurato il biglietto per il Mondiale nel continente americano. 

Vincenzo Letizia

