PAZZA ITALIA – Gli azzurri battono Israele per 5 a 4 dopo una partita al cardiopalma

Quella vista ieri, sera, in Ungheria, contro Israele, nella quartya gara del girone di qualifiocazione ai proosimi Mondiali, è stata un’Italia pazzesca capace di fare 7 gol, su 9 realizzti complessivamente. di cui 2 nella propria porta, ma dopo un primo tempo balbettante è riuscita a ribaltare il risultato andando sul 4 a 2, poi degli errori grossoloani hanno permesso ai padroni di casa virtuali di acciffare il risultato , con un 4 a 4 che sembrava aver chiuso il match, condannando l’Italia. A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato, però l’ex milanista Tonali che ha messo a segno la rete del sorpasso, dando la vittoria con un 5 a 4 davvero rocambolesco. Tra i protagonisti del match, peraltro goleador, Poltano e Raspadori, subentrato durante la ripresa; buona anche la prova di Di Lorenzo. Un’altra doppetta per il fiorentino Moise Ken. Pur non segnando Retegui è stato assist man, mettendo lo zampiono su due gol. Grazie a questo risultato la formazione di Rino Gattusso aggancia lo stesso Israele a 9 punti ma con una partita in meno. Serviva il successo e così è stato, poi le chiacchiere vanno al vento.