ITALIA – Si è conclusa con due vittorie la mini tournèe ammericana della nazionale di Spalletti, ieri battuto anche l’Ecuador

Si chiusa felicemente la mini tournèe, negli Stati Uniti, della nazionale italiana di Luciano Spalletti; due successi contro il Venezuela e l’Ecuador che danno morale ai giocatori azzurri, che, ieri si sono sbarazzati degli ecuadoregni con un perentorio 2-0 con gol in apertura e chiusura partita. Non finisce qui,tuttavia, il cammino verso i prossimi europei in Germania, infatti l’Italia sosterrà altri due test amichevoli ad inizio giugno, prima di partire per la competizione continentale per nazioni. Gli azzurri dell’ex allenatore partenopeo affronteranno il 4 la Turchia, al Dall’Ara di Bologna e l’8 la Bosnia al Castellani di Empoli. Pur se non bella a vedersi, la nostra nazionale vince e scusate se è poco. Contro l’Ecuador l’Italia è sembrata piu’ squadra di quella vista all’opera, giovedì scorso, in Florida con il Venezuela. Più che buona la prova di Bellanova sulla corsia destra, il quale ha domostrato di essere un’ottima alternativa nel ruolo, come vice Di Lorenzo. Del resto il ct toscano, in queste due partite senza nulla in palio, ha fatto gli esperimenti che doveva fare, ottenendo le risposte che si aspettava. Nel post partita Spalletti ha dichiarato:

“Anche quando abbiamo subito un calo, siamo sempre rimasti sempresquadra, sia ia in attacco che in difesa. Il bilancio di questo tour americano è da considerarsi più che positivo, ottima anche l’organizzazione della Federazione italiana. I miei ragazzi sono professionisti molto seri e professionali . Abbiamo fatto due buone prestazioni, ovviamente non siamo al top,ci sono da mettere a posto ancora delle cos ma le mie sensazioni sono buione.”

Archiviata quest’ltima sosta, sabato torna la serie A, ad aprire il trentesimo turno sarà il match dell’ora di pranzo tra il Napoli e l’Atalanta, uno scontro diretto in chiave Europa. Forse l’ultima spiaggia per gli uomini di Calzona per sperare ancora di agguantare la zona Champions. Soltanto in caso di vittoria, però, i partenopei potranno sognare di raggiungere l’obiettivo, qualsiasi altro risultato chiuderebbe le porte della prestigiosa manifestazione continentale per club.