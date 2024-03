Calciomercato – Folorunsho, in prestito al Verona, rientra nei piani del Napoli della prossima stagione

Il club di De Laurentiis è già al lavoro per preparare la prossima stagione e vista l’esplosione del centracampista Folorusho di origini nigeriane, di sua proprietà, quest’anno dato in prestito al Verona, dove sta facendo la differenza, ha deciso di riportarlo alla base per essere il primo rinforzo a centrocampo, del Napoli, edizione 2024/25. Attualmente, il calciatore italo-nigeriano vanta il maggior numero di gol da fuori area nel nostro campionato , ben 3. Si trattta di un centrocampista dal fisico possente e dall’ottimo tiro, due doti estremamente interessanti che hanno ingolosito la società partenopea che, da quando è partito Fabian Ruiz, non aveva più un giocatore capace di far gol da fuori area. D’altronde, Folorunsho è nel pieno della maturità calcistica con i suoi 26 anni: il suo procuratore Giuffredi e il presidente De Laurentiis hanno discusso del futuro di Michael già a Barcellona, in occasione del match di Champions. Il centrocampista romano, quindi, sarà uno dei primi acquisti del prossimo mercato estivo; nella stagione che verrà, sarà proprio lui. il primo tassello del nuovo centrocampo della compagine partenopea che, molto probabilmente, avrà diversi volti nuovi.