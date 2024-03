Verso NAPOLI vs ATALANTA – Si prospetta il sold out per la sfida del sabato Santo, al Maradona

Il campionato di serie A, dopo la parentesi della Nazionale, riprenderà nel giorno di sabato Santo, alle ore 12,30; a riaprire le ostilità, sarà proprio il Napoli di Calzona che ospiterà, in quel di Fuorigrotta l’Atalanta di Gasperini, concorrente diretta per un posto in Champions League. A cinque giorni dalla partita della trentesima giornata di campionato, già esaurite tutte le scorte dei tagliandi delle Curve, anello superiore e inferiore e dei Distinti superiori. Dunque si va verso il tutto esaurito; a sostenere gli azzurri , quindi, malgrado l’orario di pranzo, ci sarà il pubblico delle migliori occasioni, infatti, saranno in 55mila e più. Al momento sono disponibili solamente qualche migliaio di tagliandi dei Distinti inferiori e di Tribuna Nisida e Posillipo, settori dal costo più caro. Pertanto, gli azzurri potranno contare sulla spinta calorosa dei loro affezionati sostenitori che inciteranno, dal primo all’ultimo minuto, la squadra del cuore per condurla ad un importante successo che darebbe nuove speranze per la qualificazione alla prossima edizione della più prestigiosa manifestazione continentale per club. D’altronde, i match tra partenopei e bergamaschi sono stati sempre affascinanti e pieni di colpi di scena, sia sul campo, che sugli spalti. Anche in quest’occasione la tifoseria napoletana ha preaparato un grande spettacolo coreografico che farà da cornice alla sfida.