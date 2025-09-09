NEWS

Grecia vs Danimarca 0 -3 – In gol anche il neo attaccante azzurro Hojlund, subentrato nel finale

Armando Fico 9 Settembre 2025 0 41 sec read

Il nuovo attaccante del Napoli, ex Atalanta, Rasmus Hojlund, ieri nella gara della Danimarca. contro la Grecia, in trasferta, subentrando solo nel corso del secondo tempo, è apparsa in buona forma, tanto è vero che ha realizzato la rete del 3 a 0 finale, a favore dei danesi. Antonio Conte aspetta con ansia il ritorno del suo gioiello, classe 2003. Negli appena 18 minuti disputati, in terra ellenica, Hojlund ha mostrato un biglietto da visita molto  importante  che lascia ben sperare anche per la formazione partenopea che si appresta ad un tour de force non indifferente, con tre partitev fuori casa molto delicate tra seriea A e Champions. Si tatta di Firenze, Manchester e Milano, sponda rossonera. Il neo acquisto azzurro potrebbe esordire, già sabato al Franchi contro la Fiorentina, magari nella seconda parte del match.  Ma questo lo deciderà solo il tecnico salentino.

