Napoli, Lucca o Hojlund a Firenze? Conte ha già deciso

Redazione 9 Settembre 2025 0 36 sec read

Un ballottaggio serrato, che si riproporrà ancora tante volte di qui alla fine della stagione. Hojlund o Lucca, chi dal 1′ alla ripresa del campionatoIl Napoli sfoglia la margherita e tiene sulle spine i fantallenatori.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, Conte sembra aver già sciolto il dubbio. A Firenze toccherà quasi certamente a Lucca dal 1′. L’ex Udinese è agli ordini del Napoli dall’inizio del doppio ritiro e ha mostrato qualche segnale di ripresa tra Sassuolo e Cagliari.

Nonostante le difficoltà e i zero bonus, sarà ancora lui a guidare l’attacco del Napoli. Hojlund scalpita in vista della Champions, carico della rete appena segnata in Nazionale e pronto anche ad essere un arma a gara in corso contro la Viola.

