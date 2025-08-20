Giovanni Manna – Ancora un infortunio in casa Napoli, il Ds si è reso vittima di un problema fisico

Non c’è pace, in questo periodo, in casa Napoli, un altro infortunio ha colpito l’ambiente azzurro. Stavolta ,si è reso vittima di un problema fisico al tendine di Achille, Giobvanni Manna, direttore sportivo del club di De Laurentiis che è in pieno lavoro nel mercato estivo. La sua situazione ha richiesto un’operazione chirurgica presso la clinica Ruesch di Napoli. Per la cronaca il dirigente si è infortunato facendo footing. Fortunatamente l’intervento è perfettamente riuscito e Manna è stato rassicurato. A breve sarà dimesso, cosicché viaggerà col gruppo alla volta di Reggio Emilia, per la prima di campionato, dove Di Lorenzo e compagni, sabato, alle 18,30, affronteranno il Sassuolo di Berardi. Ovviamente, il direttore, per camminare dovrà aiutarsi con le stampelle.