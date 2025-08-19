COPERTINA

UFFICIALE: Miguel Gutierrez è un giocatore del Napoli

Redazione 19 Agosto 2025 0 38 sec read

La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega dal Girona Futbol Club.

Nato il 27 luglio 2001, il calciatore spagnolo è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, vincendo nel 2020 la UEFA Youth League e siglando un gol decisivo nella finale contro il Benfica. Nell’aprile 2021 fa il suo esordio in prima squadra, in occasione della vittoria esterna del Real Madrid contro il Cadice. Nell’estate del 2022 approda al Girona, mettendo a referto sei reti e diciotto assist in centotredici presenze.
Ha vinto, con la nazionale spagnola, un oro olimpico a Parigi ’24, segnando una rete nel match contro la Repubblica Dominicana.

Gutiérrez ha firmato un contratto quinquennale, la cui scadenza è il 30 giugno 2030,  con stipendio netto di 2,3 milioni di euro a stagione.

