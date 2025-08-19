NAPOLI vs CAGLIARI – Letteralmente andate a ruba le Curve per il debutto stagionale degli azzurri, al Maradoma

E’ partita questa mattina alle 12, la vendita dei tagliandi per il match di esordio stagionale, allo Stadio Maradona, del Napoli, contro il Cagliari, in programma sabato 30 agosto in notturna. Ebbene in men che non si dican sono state poleverizzate le due Curve, con tanti ifosi che si sono lamenati per non essere stati capaci di acquistare on line i preziosi biglietti per il primo match, a Fuorgrotta, del nuovo campionnato di A dei loro bebiamini.. Come sempre, la vendita dei dei titoli di imgresso si svolge in due fasi: la prima è riservata ai titolari di Fidelity Card, i quali hanno pure uno sconto sul prezzo., mentre la seconda sarà libera ed aperta a tutti. Faccciamo presente a chi non avesse la Card che la stessa può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valida per tre anni. Fino a giovedì ci sarò il diritto di prelazione per i fidelizzati, quindi dalle 12 di venerdì prossimo inizierà la libera vendita Ecco il costo dei biglietri delle due fasi.

Settore Intero Fidelity Intero Vendita Libera CURVE INFERIORI 30,00 € 35,00 € CURVE SUPERIORI 45,00 € 50,00 € DISTINTI INFERIORI 60,00 € 70,00 € DISTINTI SUPERIORI 80,00 € 90,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 90,00 € 100,00 € TRIBUNA NISIDA 95,00 € 105,00 € TRIBUNA POSILLIPO 120,00 € 135,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135,00 € 150,00 €