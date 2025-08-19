CALCIOMERCATO

Mercato Napoli – Ricomincia la ridda di voci per l’attacco, tuttavia Manna lavora sotto traccia

Armando Fico 19 Agosto 2025 0 1 min read

L’imprevisto infortunio di Romelu Lukaku, che a detta dei medici, sarà out per quasi tre mesi , ha messo in ambasce Antonio Conte, il quale, oggi, come oggi, può contare su un’unica punta di ruolo, cioè Lorenzo Lucca, arrivato dall’Udinese qualche mese fa. Se con il belga a disposizione, e lo stesso attaccante di cui sopra, due punte erano poche, figuriamoci, in questo momento. Manna sarà costretto a rivedere i suoi piani e cercare, il più presto possinile, un terzo centravanti. Dunque, per il dopo Lukaku, ricominciano le tantissime voci sui possibili nomi dei sostituti. Già tanti quelli fatti, non ultimo riguarda l’ex atalantino Hojlund del Manchester United. 22enne danese molto forte che in Italia, a Bergamo, ha lasciato un ottimo ricordo. Sul giocatore, però c’è anche il Milan. L’attaccante in questione, per caratteristiche, sarebbe quel profilo che più si avvicina a Big Rom;  forza, velocità, capacità di dribbling  profondità, rappresentano le sue qualità  che non costringerebbero il tecnico partenopeo  a stravolgere il modulo. Lo United, che in sostanza lo ha scaricato, chiede la bellezza di 40/45 milioni sotto forma di un prestito oneroso di cinque milioni ed un diritto di riscato a 35/40. Atuualmente rimane, sempre  e soltanto una delle molte ipotesi di mercato del Napoli. Oltre al danese ,si parla di Arokidare del Genk, di Dovbik della Roma, dell’ex Bologna Zirkzee e altri. Sta di fatto che il nuovo attaccante lo conoscremo solo dall’annuncio ufficiale della società e magari non sarà neppure in questa lista.

