Ignoffo, Giubilato, Di Vicino, Petrazzuolo, Salvione e Pasino a NM LIVE

NM LIVE – Ignoffo: “Lukaku? Il Napoli perde un punto di riferimento, bisogna correre ai ripari, adesso punterei su Zirkzee o Vlahovic”

GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Infortunio di Lukaku? Il Napoli ha perso un giocatore importante ma anche un punto di riferimento fondamentale, non sarà facile andare avanti senza di lui. Io cercherei di correre subito ai ripari, andrei a prendere un attaccante di grande esperienza. Lukaku potrebbe tornare anche a gennaio o giù di lì, serve un sostituto all’altezza. Lucca? Giocherà sicuramente lui, potrà essere anche importante per il Napoli, ma ci saranno tante competizioni quindi serve un altro attaccante assolutamente. Non sarà facile trovare un centravanti adesso, chi ha degli attaccanti importanti difficilmente li darà via in questo momento. Sarà complicato, ma il Napoli dovrà cercare di agire velocemente per trovare un nome all’altezza. Vlahovic, Lookman o Zirkzee? Punterei su Vlahovic o Zirkzee, per caratteristiche sarebbero dei buoni nomi per il Napoli, potrebbero giocare da soli o anche accanto a Lukaku o Lucca. Lookman invece è più un esterno puro. Peccato per le cessioni di Simeone e Raspadori? Sì, ma a questo punto direi anche Osimhen. Purtroppo il calcio riserva delle sorprese, ma il futuro non si può prevedere. Ora senza Lukaku bisogna però correre ai ripari. Prima formazione contro il Sassuolo? Meret, Buongiorno e Rrahmani, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, in mezzo Lobotka, McTominay e De Bruyne. Davanti Lucca con Politano e un giocatore da valutare sull’altro lato”.

NM LIVE – Giubilato: “Infortunio di Lukaku? Dispiace, ora Lucca dovrà dare il massimo, in attacco punterei su Zirkzee, Elmas sarebbe un jolly”

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Infortunio di Lukaku ed eventuale esclusione dalla lista Champions? Forse è inevitabile, dispiace molto. Dovrà stare fermo molto tempo, poi anche il recupero richiederà del tempo vista la sua stazza. Lucca è un ottimo acquisto, ora dovrà dare il massimo sin da subito vista la situazione. Zirkzee eventuale sostituto di Lukaku? Punterei subito su di lui, l’ho seguito molto al Bologna avendo un caro amico nello staff di Thiago Motta. E’ un ragazzo veramente forte, andrei subito su di lui. Inoltre l’olandese potrebbe convivere anche con Lucca o Lukaku. Elmas? Sarebbe un jolly importante, inoltre conosce bene la piazza ed è amato dai tifosi azzurri. E’ un giocatore pronto ed intelligente, lo prenderei assolutamente. Sassuolo-Napoli? Gli azzurri ci arrivano bene, purtroppo senza Lukaku. Ora però bisogna puntare su quelli che ci sono, la squadra di Conte ha dimostrato di avere grande voglia. Il mercato del Napoli è stato molto intelligente, speriamo si possa risolvere questo problema in attacco. Al nord si parla solo di Milan, Juve e Inter? Hanno paura, va bene così”.

NM LIVE – Di Vicino: “Lukaku out? Grossa perdita per il Napoli, Zirkzee sarebbe una buona soluzione, Elmas? Buon nome, ma darei spazio anche ad un giovane come Vergara”

GIORGIO DI VICINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Infortunio di Lukaku? Per il Napoli è una grossa perdita, ora Lucca dovrà dimostrare sin da subito il suo valore. Si fanno i nomi di Zirkzee, Jackson e Krstovic? Zirkzee per me sarebbe una buona soluzione, ha anche già giocato in Italia. Come giocherà il Napoli contro il Sassuolo? Conte ha diverse soluzioni, può fare tante cose. I numeri sono relativi, dipende tutto dai movimenti e dagli interpreti. Elmas? E’ un jolly importante, poi negli ultimi anni è maturato tanto. Un suo ritorno non sarebbe male, anche se darei anche spazio a qualche giovane come Vergara che ha partecipato ad entrambi i ritiri estivi”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Dispiace per l’infortunio di Lukaku, Elmas tornerebbe volentieri al Napoli, le ultime su Zirkzee, Diouf e Juanlu”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Infortunio di Lukaku? C’è una lesione di alto grado al retto femorale, sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica. Dispiace, ma ora il Napoli dovrà tornare sul mercato. Lukaku potrebbe essere escluso anche dalla lista Champions adesso, vedremo. Gutierrez ha svolto le visite mediche a Villa Stuart. Juanlu Sanchez? Il Napoli sta provando a chiudere, nonostante abbia giocato titolare col Siviglia. Elmas? Ho avuto conferme, tornerebbe con grande felicità e disponibilità al Napoli. Per Conte sarebbe un jolly, può ricoprire diversi ruoli. Già conosce l’ambiente, sarebbe un elemento utile e valido. Ha rifiutato diverse offerte, sta dando priorità al Napoli, questo gli fa onore. Diouf? Nome forte per il vice Anguissa. In attacco ci sono delle valutazioni in atto: Zirkzee torna un nome caldo, sarebbe la scelta giusta, si sta valutando il suo prestito. Sono usciti anche i nomi di Jackson e Krstovic, ma non sono in cima alla lista. Stop di Lukaku? Molto lungo, poi il percorso di recupero non sarà breve. Vlahovic? Nome difficile, con la Juve non si è trovato l’accordo per Miretti, figuriamoci per il centravanti. Formazione contro il Sassuolo? Secondo me Conte punterà sui 4 centrocampisti, potremmo vedere McTominay o De Bruyne in zona avanzata. Elmas fu venduto al Lipsia per 25 milioni, il club tedesco ora ne chiede 15, magari in prestito con obbligo di riscatto”.

NM LIVE – Salvione: “Infortunio di Lukaku? Zirkzee ora sarebbe la soluzione migliore per il Napoli, Lucca è un attaccante importante”

PASQUALE SALVIONE, coordinatore del sito web del Corriere dello Sport, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Il Napoli torna sul mercato dopo l’infortunio di Lukaku? Non c’è tempo da perdere, ma Lucca intanto è un attaccante importante che il Napoli ha pagato anche tanto. Ha anche dimostrato di essere in forma nel precampionato. Il Napoli dovrà risolvere in fretta questo problema, ma il tempo è poco e non sarà facile. Zirkzee? Bisognerà capire la fattibilità dell’operazione, va compresa anche la volontà del Manchester United. Per il Napoli sarebbe la soluzione migliore, anche perchè potrebbe giocare anche con Lucca o Lukaku in futuro. Vedremo come si muoverà il Napoli, dipende tutto dalle volontà di Conte adesso. Come giocherà il Napoli contro il Sassuolo? In questo momento Conte non ha problemi di formazione, potrebbe puntare sui 4 centrocampisti più Politano e Lucca. Si va verso questo tipo di soluzione, poi dalla panchina possono entrare elementi come Neres e Lang. Buongiorno non credo sia pronto al momento, potremmo vedere Juan Jesus dal primo minuto. Il dubbio può esserci in porta. Gutierrez? E’ un giocatore forte, anche se non è ancora al 100% dopo l’infortunio degli scorsi mesi. Ora il Napoli deve completare la rosa, ci sono alcuni tasselli da inserire in queste ultime due settimane. Diouf o Elmas? Fino a ieri ti avrei detto entrambi, ora dovendo puntare anche su un attaccante vedremo quali saranno le mosse del Napoli”.

NM LIVE – Pasino: “Napoli? L’infortunio di Lukaku è pesante, Lucca può rimpiazzarlo, Zirkzee? E’ un giocatore importante, Alex Meret sarà il portiere titolare”

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: "Lukaku? Il suo infortunio non ci voleva, il suo stop sarà pesante. Peccato, per il Napoli è un punto di riferimento. Lucca con la sua fisicità può rimpiazzarlo, ma quella di Lukaku è una brutta perdita. Speriamo che i tempi di recupero del belga non siano così lunghi, ma c'è questo timore. Ora il Napoli dovrà cercare un nuovo attaccante, ma in questo momento non sarà facile. Zirkzee? E' uno dei nomi, è un giocatore importante ma non sarà facile come tipo di affare. Purtroppo l'infortunio di Lukaku era imprevedibile, soprattutto così grave. Prima formazione contro il Sassuolo? Credo che De Bruyne possa giocare più avanti, in questo modo potrebbe coesistere con Lobotka, McTominay e Anguissa. Titolare in porta? Credo che sarà ancora Meret".