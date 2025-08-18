BOLLETTANDO

BETTING: Napoli, l’infortunio di Lukaku cambia i piani di Conte: in quota spunta Zirkzee, per i bookie l’alternativa è Krstovic

Vincenzo Letizia 18 Agosto 2025 0 37 sec read

ROMA – Attaccante cercasi. A meno di una settimana dal via della Serie A 2025-2026, l’infortunio di Romelu Lukaku, subìto nell’amichevole contro l’Olympiakos, scombussola i piani del Napoli. L’arrivo di Lorenzo Lucca non basta, Antonio Conte vuole una prima punta in grado di trovare con continuità la via del gol. Il nome che, secondo i bookmaker, è tornato alla ribalta è quello di Joshua Zirkzee: come riporta Agipronews, il trasferimento al Napoli del centravanti ex Bologna, ora al Manchester United, vale 6 su Sisal. Non mancano le alternative, a cominciare da Nikola Krstovic: l’acquisto dal Lecce del centravanti montenegrino è offerto a 7 su Goldbet. Si sale, infine, a 10 per la punta del Bologna Santiago Castro, autore di 10 centri con la maglia degli emiliani nell’ultima stagione.
 
Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

