CALCIOMERCATO – Napoli, Rasmus Højlund ipotesi più probabile per sostituire Lukaku

Vincenzo Letizia 18 Agosto 2025 0 33 sec read

Rasmus Højlund, 22 anni, è stato individuato come possibile sostituto di Lukaku. Per una questione di lista under, ma anche per caratteristiche tecniche è il calciatore che Conte accoglierebbe molto volentieri. Possibile che il Manchester United lo faccia partire in prestito oneroso, ma certamente ci vorranno pochi indugi per arrivare al danese, sul quale c’è forte pure il Milan.

Non trovavo invece riscontro, per un motivo o per un altro, altre candidature che sono state riportate da vari organi di informazione, soprattutto Zirkee sembrerebbe ipotesi assolutamente non percorribile.

Ci risulta, inoltre, che il Napoli tenga d’occhio anche il giovane argentino del Parma, Mateo Pellegrino Casalanguila (Valencia, 22 ottobre 2001), ma al momento è solo una suggestione.

Vincenzo Letizia

