Lukaku rischia di restare ai box per un minimo di 4 mesi

18 Agosto 2025

Doccia gelata per Conte e per il Napoli: l’infortunio di Romelu Lukaku è più grave del previsto. Per il belga si teme un lunghissimo stop, come notificato dal club azzurro attraverso una breve nota ufficiale.

L’ex United si è sottoposto stamane agli esami strumentali e rischia di essere sottoposto ad intervento chirurgico per rimarginare la lesione muscolare rimediata nell’ultima amichevole precampionato.

Lukaku, il comunicato del Napoli

“In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra.Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica”.

Infortunio Lukaku, i tempi di recupero

 Il belga sarà out per i prossimi 2-3 mesi, con l’incognita operazione chirurgica ad allungare potenzialmente la degenza. Dovesse sottoporsi ad eventuali interventi, Lukaku rischia di restare ai box per un minimo di 4 mesi. 

Vincenzo Letizia

