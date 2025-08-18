Calciomercato – Dopo l’infortunio di Lukaku, il Napoli sonda il terreno per Kristovic del Lecce

Non sembrano arrivare buone notizie dall’infermeria azzurra; Romelu Lukaku, infortunatosi nell’amichevole con l’Olympiakos, potrebbere restare fermo ai box per molto tempo, forse anche oltre due mesi ma la risposta definitiva arriverà oggi con il verdetto degli esami strumentali. Tale situazione induce il Ds Manna a reperire, in questi ultimi giorni di calciomercato, un altro attaccante, il solo Lucca, naturalmente, non è sufficiente per portare avanti tante competizioni. A questo proposito, il Napoli sta sondando il terreno per il centravanti del Lecce Nikola Krostovic. Per ora c’è stato solo un primo scambio di informazioni con operatori di mercato per cercare l’attaccante giusto da mettere a disposizione di Conte. Del resto, il calciatore montenegrino, 25enne, era stato già valutato prima dell’arrivo dell’ex Udinese, che, ora, guiderà, per diverso tempo, le offensive degli avanti partenopei. Tuttavia, il manager di Kristovic ha avvisato il club partenopeo che è in atto una trattativa con l’Atalanta, la quale è a buon punto e potrebbe anche chiudersi da un momento all’altro. Questa, la versione dell’entiurage del giocatore giallorosso, però potrebbe pure trattarsi di uno stratagemma per dare fretta a possibili acquirenti. Di sicuro, il direttore sportivo azzurro, a prescindere, sarà obbligato a prendere, forse in prestito, un alter ego di Lukaku.