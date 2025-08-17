IN EVIDENZA

Lungo stop per Lukaku

Vincenzo Letizia 17 Agosto 2025 0 30 sec read

Come annunciato dalla Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku rischia fino a 2 mesi di stop. I primi esami qualcosa in più hanno evidenziato e la diagnosi definitiva svelerà l’entità di un infortunio che sembra abbastanza grave e che rischia di togliere a Conte il proprio centravanti per un periodo molto lungo.

Ora si riflette in casa Napoli: c’è la possibilità che il club torni sul mercato per prendere un altro attaccante in prestito, dopo gli addii di Raspadori e Simeone. Il solo Lucca non basta: in attesa di comunicazioni ufficiali, la stagione del Napoli parte nel peggiore dei modi.

Vincenzo Letizia

