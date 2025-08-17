BREVI

Tahiti piange la scomparsa della sua stella Eddy Kaspard

Vincenzo Letizia 17 Agosto 2025 0 14 sec read

Una tragica notizia arriva da Tahiti, dove Eddy Kaspard, pilastro della nazionale di calcio dell’isola della Polinesia francese, è morto a 24 anni in seguito a un incidente automobilistico: il calciatore era in scooter, un pirata della strada lo ha travolto e dopo qualche ora di caccia all’uomo è stato arrestato.

Vincenzo Letizia

