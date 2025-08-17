Si riapre una vecchia e suggestiva pista per il Napoli, Kang-in Lee metterebbe tutti d’accordo

Quando mancano meno di due settimane al termine del calciomercato, nel recentissimo summit che c’è stato a Ischia, De Laurentiis ha garantito a Conte che la squadra verrà completata. Se per Gutierrez manca solo la firma e per Juanlu si prova a sboccare la situazione inserendo dei bonus, si è riaperta una vecchia, ma suggestiva pista che immetterebbe ulteriore qualità nel roster del Napoli. Il nome che potrebbe mettere d’accordo tutti è quello del sudcoreano in forza al PSG, Lee Kang (Incheon, 19 febbraio 2001), funambolico mancino che sa agire tu tutto il fronte d’attacco e autore del gol che ha riaperto la finale di Supercoppa contro il Tottenham.
Gli agenti del calciatore sono in contatto con Manna già da qualche giorno per provare a trovare un accordo sull’ingaggio, certamente ostacolo principale per questa trattativa. Col PSG già c’era una bozza di intesa che prevedeva un prestito oneroso di circa 5, 6 milioni e riscatto complessivo finale di 40 milioni. Il calciatore piace molto anche per la giovane età e i margini di crescita che può ancora avere.
Da domani inizierà una settimana importante per un Napoli che oltre a Gutierrez e Juanlu, cerca ancora un centrocampista e un jolly offensivo capace di agire in più ruoli. Lee Kang-in sarebbe davvero tantissima roba…
di Vincenzo Letizia