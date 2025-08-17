CALCIOMERCATO

Si riapre una vecchia e suggestiva pista per il Napoli, Kang-in Lee metterebbe tutti d’accordo

Vincenzo Letizia 17 Agosto 2025 0 1 min read

Quando mancano meno di due settimane al termine del calciomercato, nel recentissimo summit che c’è stato a Ischia, De Laurentiis ha garantito a Conte che la squadra verrà completata. Se per Gutierrez manca solo la firma e per Juanlu si prova a sboccare la situazione inserendo dei bonus, si è riaperta una vecchia, ma suggestiva pista che immetterebbe ulteriore qualità nel roster del Napoli. Il nome che potrebbe mettere d’accordo tutti è quello del sudcoreano in forza al PSG, Lee Kang (Incheon, 19 febbraio 2001), funambolico mancino che sa agire tu tutto il fronte d’attacco e autore del gol che ha riaperto la finale di Supercoppa contro il Tottenham.
Gli agenti del calciatore sono in contatto con Manna già da qualche giorno per provare a trovare un accordo sull’ingaggio, certamente ostacolo principale per questa trattativa. Col PSG già c’era una bozza di intesa che prevedeva un prestito oneroso di circa 5, 6 milioni e riscatto complessivo finale di 40 milioni. Il calciatore piace molto anche per la giovane età e i margini di crescita che può ancora avere.
Da domani inizierà una settimana importante per un Napoli che oltre a Gutierrez e Juanlu, cerca ancora un centrocampista e un jolly offensivo capace di agire in più ruoli. Lee Kang-in sarebbe davvero tantissima roba…

di Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

