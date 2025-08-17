COPPA ITALIA 2025/26 – Gli azzurri, agli ottavi, dovrebbero affrontare una tra Cagliari, Monza e Frosinone.

Si va delineando il tabellone della Coppa Italia 2025/26, che ha visto andare in scena il primo turno della competizione. All’appello mancano ancora le partite di oggi , tra cui spicca Milan vs Bari e quelle di domani, per passare al turno seguente.Secono il tabellone stilato dagli addetti ai lavori, il Napoli, allorquando scenderà in campo. agli ottavi di finale, dovrebbe affrointare una tra Cagliari, Monza e Frosinone. Ricordiano che essendo la squadra azzirra Campiione d’Italia in carica, disputerà tutte le gare ad eccezione di un’eventuale semifinale finale, davanti al proprio pubblco. Infatti se tutto andasse per il verso giusto. gli azzurri gioctebbero ttev gare su cinque al Maradona. Vale a dire, ottavi, quarti e una semifinale, saranno tutte a Fuorigrotta.